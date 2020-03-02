В замке Вальдау начали благоустройство заднего двора

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Благоустройство заднего двора начали в замке Вальдау. Об этом «Новому Калининграду» рассказала арендатор Надежда Сорокина.

По её словам, работы включают уборку строительного мусора, выравнивание поверхности и посадку зеленых насаждений. Общая площадь благоустройства — около 1 га. Работы проводятся на собственные средства семьи Сорокиных, взявшей Вальдау в долгосрочную аренду. «Мы планируем привести территорию в порядок к фестивалю спаржи, который пройдёт в июне», — пояснила Надежда Сорокина.

Напомним, ранее в Вальдау заменили шиферную кровлю на металлочерепицу. Основную часть финансирования в размере 5,5 млн рублей обеспечила Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры России. Ещё полтора миллиона рублей добавила из собственных средств Калининградская епархия. Также в ремонт крыши вложилась семья Сорокиных. Арендаторы отмечают, что металлочерепичная кровля — временная мера для сохранения замка. «Мы заменили шифер на металлочерепицу, поскольку крыша находилась в аварийном состоянии. Прогнили деревянные конструкции, вода текла вплоть по первого этажа и подвальных помещений, было важно остановить разрушения», — пояснила Надежда Сорокина.

Также в 2017 году власти Калининграда выделили 610 тонн брусчатки для благоустройства территории перед замком.


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