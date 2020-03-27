В Калининградской области до лета закрываются гостиницы на побережье

В Калининградской области до 1 июня прекращают принимать постояльцев гостиницы и дома отдыха на побережье, сообщает пресс-служба регионального правительства. Это связано с мерами безопасности против распространения коронавирусной инфекции.



«Отменяется бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах в курортных городах на территориях муниципальных образований Балтийского, Зеленоградского, Светлогорского, Пионерского и Янтарного городских округов вне зависимости от форм собственности», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, с 28 марта до 5 апреля в Калининградской области приостанавливается работа всех общественных заведений, включая торговые центры, салоны красоты и общепит. Аптеки, продуктовые магазины и магазины товаров первой необходимости продолжат работу.

Платежи по кредитам или займам, приходящиеся на следующую неделю, переносятся на первый рабочий день после ее завершения — 6 апреля 2020 года. Перенос срока платежа не будет считаться нарушением, соответственно, заемщикам не будут начисляться дополнительные проценты и неустойка (штрафы, пени).