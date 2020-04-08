Андрей Ермак призвал туристов не забирать деньги у туроператоров

Министр по культуре и туризму Калинниградской области призвал туристов не забирать деньги у туроператоров. Такое заявление он сделал в эфире НТРК «Каскад» 8 апреля.

«Туроператоры обязаны вернуть деньги по бронированиям, но у нас также есть огромная просьба ко всем участникам рынка, к туристам, которые обращались к туроператорам за приобретением продуктов, всё-таки не забирать деньги, а отложить свой отдых на более поздний срок, — сказал глава ведомства. — А туроператоры должны не просто гарантировать какую-то поездку в будущем, а дать гарантийное письмо с конкретным предложением».

Андрей Ермак уточнил, что, получив деньги от туристов, операторы не держат их у себя, а оплачивают гостиницы, трансферы и другие услуги. «Они обязаны вернуть деньги туристам, но им сейчас очень сложно», — отметил министр.