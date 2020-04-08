В Москве скончались 7 зараженных коронавирусной инфекцией

В столице в среду, 8 апреля, скончались 7 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Москвы.
Возраст пациентов — от 46 до 90 лет. Отмечается, что они «имели сопутствующие заболевания, включая сахарный диабет, гипертонию, кардиосклероз, пиелонефрит, атрофию поджелудочной железы». Трое из заболевших страдали хроническим бронхитом. Один из скончавшихся был пациентом частной медицинской организации: 74-летний мужчина имел проблемы с сердцем и страдал сахарным диабетом.
На утро среды в России было зафиксировано 63 летальных исхода среди зараженных коронавирусной инфекцией.
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