В Москве скончались 7 зараженных коронавирусной инфекцией

В Москве скончались 7 зараженных коронавирусной инфекцией
Виталий Невар / Новый Калининград
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В столице в среду, 8 апреля, скончались 7 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Москвы.

Возраст пациентов — от 46 до 90 лет. Отмечается, что они «имели сопутствующие заболевания, включая сахарный диабет, гипертонию, кардиосклероз, пиелонефрит, атрофию поджелудочной железы». Трое из заболевших страдали хроническим бронхитом. Один из скончавшихся был пациентом частной медицинской организации: 74-летний мужчина имел проблемы с сердцем и страдал сахарным диабетом.

На утро среды в России было зафиксировано 63 летальных исхода среди зараженных коронавирусной инфекцией.

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