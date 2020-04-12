В Музее янтаря объяснили смену директора

Смена директора Музея янтаря была давно запланирована. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе учреждения.

«Это плановое назначение, все сотрудники были в курсе. Татьяна Юрьевна [Суворова] перешла на должность советника директора и продолжит заниматься творческим, научным, просветительским направлениями. Светлана Александровна [Загребина] имеет богатый опыт в юридических, экономических и кадровых вопросах. В преддверии масштабных изменений, которые нас ждут, открытия нового филиала — Янтарной мануфактуры, этот опыт будет необходим и очень востребован», — пояснила «Новому Калининграду» пресс-секретарь музея Марина Кузнецова.

В ноябре 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выделить средства на ремонт здания Янтарной мануфактуры. «С 2019 года при поддержке федерального бюджета планируется проведение реконструкции здания Янтарной мануфактуры. Такое поручение дал председатель правительства. В резервном фонде 2019 года эти средства нам будут выделены», — заявил тогда губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Напомним, Татьяна Суворова руководила Музеем янтаря с 2003 года. С 7 апреля директором учреждения назначена Светлана Загребина. Ранее она занимала должность заместителя министра по культуре и туризму Калининградской области.