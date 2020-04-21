«Никто не спрашивает: а это Титаник?»: Музей янтаря присоединился к карантинному флешмобу (фото)

Музей янтаря присоединился к флешмобу, в рамках которого сотрудники театров, музеев и библиотек показывают, как грустят без посетителей.

«Суть флешмоба проста: сотрудники различных учреждений по всему миру размещают в интернете шуточные фотографии и пишут, чего и кого им не хватает в дни карантина. #скучающийфлешмоб дошёл и до самого запада страны. Музей янтаря присоединяется к коллегам и заявляет: хоть работа и продолжается, но музей без посетителей очень скучает», — написали сотрудники музея в Facebook.

Напомним, в Калининградской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий до 17 мая. «В регионе запрещено проведения спортивных, культурных, развлекательных и других массовых мероприятий до 17 мая. К ним относятся — концерты, театральные постановки, музейные выставки, форумы, различные съезды, демонстрации и парады», — уточняют в пресс-службе регионального правительства.