В Лиственничном парке Светлогорска хотят построить сцену и установить мраморные скульптуры

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Лиственничном парке Светлогорска готовятся заменить скульптуры из искусственного камня на мраморные и установить постоянную сцену. Об этом «Новому Калининграду» рассказала заместитель главы администрации Светлогорского городского округа Оксана Туркина.

Копия скульптуры Германа Брахерта «Несущая воду» станет частью экспозиции калининградского Музея искусств. В Лиственничном парке её заменят на аналогичную фигуру из белого мрамора. Также из мрамора воссоздадут скульптуры двух сфинксов. «Сейчас вместе с Агентством по охране памятников мы решаем, куда отправятся старые скульптуры. Изначально мы хотели отреставрировать сфинксов и „Несущую воду“, но специалисты пришли к выводу, что реставрация скульптур из искусственного камня не будет долговечной, и их решили заменить на мрамор», — пояснила Оксана Туркина. Конкурс на новые скульптуры намерены объявить в мае. Планируется, что процесс их изготовления займёт около трёх месяцев.

Также в рамках реконструкции парка отремонтируют дорожки (старую плитку заменят на клинкерную), обновят ограждение и установят постоянную сцену. На ней планируется проведение концертов и фестивалей.

Напомним, в 2019 году Светлогорск выиграл грант по программе приграничного сотрудничества России и Польши. Его сумма — 458 тысяч евро. На эти деньги запланирована реконструкция Лиственничного парка и проведение там российско-польского культурного фестиваля.


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