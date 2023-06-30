«Папаша Беппе» отрицает обвинения зеленоградских властей в загрязнении улицы маслом

Фото: сайт администрации Зеленоградского муниципального округа
Фото: сайт администрации Зеленоградского муниципального округа

Пиццерия «Папаша Беппе» отрицает обвинения зеленоградских властей в нарушении экологических норм. В заведении утверждают, что опубликованная на сайте администрации информация о том, что кафе загрязняет улицу отработанным маслом, не соответствует действительности.

«Вывоз отработанного фритюрного масла осуществляется специализированной лицензированной организацией — ИП Тюриным Е.Н., копии подтверждающих документов в администрацию представлены. На фото, опубликованном на сайте администрации Зеленоградска, мусор, в том числе пластиковая бутылка с неизвестной жидкостью, находится в контейнере мусоровоза, а не на контейнерной площадке пиццерии „Папаша Беппе“», — говорится в письме, присланном в редакцию «Нового Калининграда» и подписанном ресторатором Игорем Крупицким.

По словам представителей «Папаши Беппе», жидкости могли протекать на дорогу из мусоровоза при загрузке и прессовании коммунальных отходов.

Ранее администрация Зеленоградска обвинила пиццерию «Папаша Беппе» в загрязнении улицы отработанным маслом. В курортном городе это заведение находится на площади «Роза ветров» (ул. Володарского, 14А). Как утверждает администрация, во время проверки пиццерии сотрудники не предоставили договор с организациями, вывозящими масложировые отходы. «В контейнерах для твердых бытовых отходов кафе были обнаружены пластиковые бутылки с отработанными маслами и жирами. При выгрузке мусора в мусоровоз бутылки повреждаются, масло вытекает из бака мусоровоза, поэтому на контейнерной площадке и подъездных путях к ней остаются жирные пятна», — отмечалось в публикации. «Новый Калининград» обратился за пояснением к ресторатору Игорю Крупицкому, но тогда он отказался от комментариев.

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