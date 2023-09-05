Филиал РГИСИ в Калининграде планирует начать работу в 2024 году

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Филиал Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) в Калининграде планирует начать работу в 2024 году, даже если строительство учебных корпусов на Октябрьском острове не будет завершено. Об этом сообщила ТАСС ректор института Наталья Пахомова.

«Во Владивостоке и Калининграде строительство идет по плану, срок сдачи — конец 2024 года. Общежития уже везде сданы. Мы планируем в 2024 году уже набирать студентов, даже если строительство не будет завершено к началу учебного года. В Кемерове студенты тоже сначала учились на арендованных площадках», — рассказала Пахомова.

Генеральный директор компании-подрядчика АО «Стройтрансгаз-Сибирь» Сергей Мариинский заявил, что строительство зданий филиалов РГИСИ может завершиться к началу следующего учебного года. «В Калининграде строится отдельное здание, в настоящее время уже построен монолитный каркас и ведутся фасадные работы. Во Владивостоке также все бетонные работы завершены», — пояснил Мариинский ТАСС.

Филиал РГИСИ (бывш. СПбГАТИ) на Октябрьском острове начали строить в 2022 году. Он должен стать часть культурно-образовательного комплекса, в который также войдут филиалы Третьяковской галереи и Большого театра.



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