Минприроды: негативное воздействие от подводного парка под Янтарным носит «разовый характер»

Негативное воздействие на экологию от создания подводного парка «Янтарный» на дне Синявинского озера под Янтарным носит «локальный разовый характер», заявили в минприроды Калининградской области.
По данным ведомства, риски от затопления объектов в водоем оценивало региональное управление Росрыболовства на основе материалов фонда «Морское наследие Отечества». «Негативное воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания пруда Янтарного носит локальный разовый характер. Факторы негативного воздействия являются косвенными», — говорится в ответе минприроды на запрос «Нового Калининграда».
В ведомстве также отметили, что определять зоны негативного воздействия от поступления в воду взвешенных минеральных примесей при установке и подъеме «мертвых якорей, бриделей, устройстве бун, отсыпке щебня крупной фракции и камня, укладке и подъеме габионов, железобетонных плит, геоматов и других видах планируемой деятельности, не связанных с разработкой грунта дна и берегов водных объектов рыбохозяйственного значения, не требуется».
«В связи с этим негативное воздействие от действия данного фактора следует считать незначительным и допустимым. Кроме того, суммарная величина потерь водных биологических ресурсов за счет гибели кормового бентоса (животных организмов, обитающих на дне водоема — прим. „Нового Калининграда“) в натуральном выражении по оценкам ФГОУ ВО „КГТУ“ составит 0,01 кг», — говорится в ответе на запрос.
В конце сентября Синявинском озере планируется официально запустить подводный парк «Янтарный». Это совместный проект Русского географического общества, Музея Мирового океана и местного дайв-сообщества. На дно водоёма опустили объекты, связанные с историей добычи янтаря. Среди них — ковш шагающего экскаватора.
По мнению министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, создание подводного парка на дне Синявинского озера позволит привлечь в регион новый круг туристов. «Это будет один из самых ярких проектов, потому он позволит достаточно „нишевому“ туристу — дайверам, потенциально интересному, обеспеченному найти ещё один дайв-сайт в нашей стране», — ранее заявлял Андрей Ермак.Напомним, в 2010 году местные дайверы погрузили на дно Синявинского озера кузов троллейбуса, однако вскоре правоохранительные органы начали проверку по факту затопления. Дайверам грозило возбуждение уголовного дела по ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод». Светлогорский межрайонный следственный отдел СКП вместе со Светлогорской прокуратурой организовал подъем троллейбуса из озера. Сами дайверы настаивали на том, что в их действиях нет состава преступления и перед затоплением они проконсультировались с Фондом по защите окружающей среды Project AWARE.