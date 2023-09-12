Минприроды: негативное воздействие от подводного парка под Янтарным носит «разовый характер»

Негативное воздействие на экологию от создания подводного парка «Янтарный» на дне Синявинского озера под Янтарным носит «локальный разовый характер», заявили в минприроды Калининградской области.

По данным ведомства, риски от затопления объектов в водоем оценивало региональное управление Росрыболовства на основе материалов фонда «Морское наследие Отечества». «Негативное воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания пруда Янтарного носит локальный разовый характер. Факторы негативного воздействия являются косвенными», — говорится в ответе минприроды на запрос «Нового Калининграда».

В ведомстве также отметили, что определять зоны негативного воздействия от поступления в воду взвешенных минеральных примесей при установке и подъеме «мертвых якорей, бриделей, устройстве бун, отсыпке щебня крупной фракции и камня, укладке и подъеме габионов, железобетонных плит, геоматов и других видах планируемой деятельности, не связанных с разработкой грунта дна и берегов водных объектов рыбохозяйственного значения, не требуется».

«В связи с этим негативное воздействие от действия данного фактора следует считать незначительным и допустимым. Кроме того, суммарная величина потерь водных биологических ресурсов за счет гибели кормового бентоса (животных организмов, обитающих на дне водоема — прим. „Нового Калининграда“) в натуральном выражении по оценкам ФГОУ ВО „КГТУ“ составит 0,01 кг», — говорится в ответе на запрос.

В конце сентября Синявинском озере планируется официально запустить подводный парк «Янтарный». Это совместный проект Русского географического общества, Музея Мирового океана и местного дайв-сообщества. На дно водоёма опустили объекты, связанные с историей добычи янтаря. Среди них — ковш шагающего экскаватора.

По мнению министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, создание подводного парка на дне Синявинского озера позволит привлечь в регион новый круг туристов. «Это будет один из самых ярких проектов, потому он позволит достаточно „нишевому“ туристу — дайверам, потенциально интересному, обеспеченному найти ещё один дайв-сайт в нашей стране», — ранее заявлял Андрей Ермак.