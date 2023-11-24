Власти пообещали отремонтировать бывший театр на Бассейной до конца 2025 года

Реконструкцию бывшего театра на Бассейной, где сейчас находится Областной центр культуры молодежи, должны завершить до конца 2025 года. Об этом заявил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в эфире Центра управления регионом.

«В этом году наконец-таки вышла проектно-сметная документация. К сожалению, она вышла позже того, как был сформирован проект бюджета на 2024 год, поэтому мы сейчас рассчитываем, что по итогам первого квартала будем смотреть исполнение бюджета. Если будет финансовая возможность, то работы по реконструкции планируем начать в 2024 году и закончить их в 2025. Если такой финансовой возможности не будет, то проектная-сметная документация с заявкой будут направлены в проект бюджета на 2025 год, и тогда до конца 2025 года мы проект сможем завершить», — сказал Андрей Ермак.

По его словам, основная проблема при ремонте исторического здания заключалась в том, что руководство ОЦКМ разрабатывало проектно-сметную документацию не комплексно, а частями. «В итоге отдельные виды работ были запроектированы, отдельные — нет, всё это превратилось в какую-то кашу-малу. Понятно, кадровые кадровые решения потом последовали, но факт того, что проектно-сметная документация все эти годы не появлялась, налицо», — отметил чиновник.

Подготовкой проектной документации для здания ОЦКМ занималась компания «Восточно-Прусский ландшафт». После реконструкции в здании планируют разместить зрительный зал на 165 мест с костюмерными, гримерными, серверной, мастерскими по пошиву и подсобными помещенииями. На первом этаже должны оборудовать кассу, гардероб и санузлы, на втором — рабочие кабинеты, мастерские, студии звукозаписи. Существующая мансарда исключена проектом из эксплуатации из-за невозможности обеспечения пожарной безопасности. Со стороны главного фасада планируют обустроить крыльцо и открытый балкон.



Здание на Бассейной, 42 является объектом культурного наследия регионального значения. По данным регионального правительства, его построили в 1913-1919 годы. В немецкие времена в нем располагался «Дом скульпторов», входивший в комплекс Академии художеств. В разные годы в здании функционировали Клуб моряков торгового флота, Драматический театр, Музыкальный театр и Торгово-промышленная палата. В 2018 году объект передали Областному центру культуры молодёжи, ранее находившемуся в немецкой бирже на Ленинском проспекте, 83 (бывш. ДКМ). Власти заявляли, что ремонт здания должны начать в 2020 году. Тогда стоимость работ оценивалась в 68 млн рублей.