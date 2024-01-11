Экс-директор Музея янтаря готовится возглавить Академию хореографии на Острове

Светлана Загребина. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Светлана Загребина. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Светлана Загребина готовится возглавить филиал Московской государственной академии хореографии на Острове в Калининграде с 15 января. Свое назначение она подтвердила в беседе с «Новым Калининградом».

С апреля 2020 по начало 2024 года Светлана Загребина руководила Музеем янтаря. На этой должности она сменила Татьяну Суворову, которая работала директором около 17 лет. «Я работала в должности заместителя министра по культуре и туризму [Калининградской области], и мой контракт, который подписывается ежегодно, подходил к концу. Тогда [руководитель ведомства] Андрей Викторович Ермак, взвесив все мои знания, умения, опыт работы, предложил мне возглавить Музей янтаря, потому что учреждение ждёт большая модернизация, связанная с восстановлением Янтарной мануфактуры», — рассказывала Загребина в интервью «Новому Калининграду» в 2020 году.

Прежде калининградский филиал Академии хореографии возглавлял бывший артист балета Артем Шпилевский. О его решении покинуть учреждение объявили 11 января 2024 года. 

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