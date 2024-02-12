На реконструкцию башни «Врангель» выделяют 127 млн рублей

На приспособление башни «Врангель» для современного использования выделяют 127 млн рублей. Информация о готовящемся тендере представлена на сайте областного центра торгов.

Согласно анонсу, в 2024 году власти планируют направить на обновление памятника архитектуры 56 млн рублей, в 2025 — ещё 71 млн рублей.

Реконструкцию башни «Врангель» планируется завершить к концу 2025 года. «Слава богу, башня Врангеля уже не проблемный объект. Проектно-сметная документация прошла экспертизу, и со следующего года мы начинаем финансирование, — сказал глава чиновник. — По планам к концу 2025 года башня Врангеля уже будет полностью преображена и станет филиалом Музея янтаря, как и было запланировано, но там будет совместное использование с ассоциацией „Янтарный кластер“», — пояснял министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Ранее общая стоимость реконструкции башни «Врангель» оценивалась в 170,2 млн рублей, однако со временем она подорожала на 18,2 млн рублей.