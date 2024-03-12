В Калининградском зоопарке взвесили новорожденного муравьеда (видео)

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В Калининградском зоопарке взвесили новорожденного гигантского муравьеда. За неделю он прибавил 210 граммов, сообщили в пресс-службе учреждения. Итого вес малыша составил 2,56 кг.

«Как взвесить детёныша муравьеда: отвлеките маму муравьеда вкусной едой; аккуратно снимите муравьеда с маминой спины; положите муравьеда на плед, свёрнутый валиком; взвесьте муравьеда; убедитесь, что мама муравьеда продолжает есть; верните муравьеда ей на спину. Если вы ошибётесь, маленький муравьед закричит. Если маленький муравьед закричит, бегите», — рассказали о процессе взвешивания сотрудники зоопарка.

По их словам, у маленького муравьеда прибавилось не только силы, но и целеустремленности и нахальства. «Пытался сражаться с людьми за право сползти с весов, но был побеждён, осмотрен и обласкан», — отмечают специалисты.

Детеныш гигантского муравьеда родился в Калининградском зоопарке у пары гигантских муравьедов — самки по кличке Кайя и самца по кличке Лектер (оба 2016 года рождения, Лектер прибыл из Чехии в 2017 году, Кайя приехала из Дании в 2018). Это второй гигантский муравьед, появившийся на свет в учреждении. 10 сентября 2019 года на свет появилась самка Мурашка. Калининградский зоопарк стал первым в стране, где дважды удалось получить потомство этого краснокнижного вида.


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