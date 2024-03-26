Музей Мирового океана отказался от бассейна в Янтарной мануфактуре

При реконструкции Янтарной мануфактуры решили отказаться от создания бассейна для тренировки аквалангистов, сообщил в интервью «Новому Калининграду» директор Музея Мирового океана Денис Миронюк.

«В пристройках к мануфактуре планировался шестиметровый бассейн — хотели обеспечить небольшую тренировочную базу для аквалангистов: рэк-дайверов и подводных археологов, которые впоследствии ныряли бы и на Балтике. Подводная археология — это огромная перспектива для комплектования музейных фондов, но с прошлого года у музея появилась открытая площадка в виде подводного парка „Янтарный“, которая вполне себе способна заменить такой бассейн. Вам скажет любой дайвер, открытая вода намного лучше для отработки навыков, чем любой бассейн, даже глубокий. Поэтому бассейна там не будет», — пояснил Денис Миронюк.

По его словам, в остальном концепция реконструкции части Янтарной мануфактуры, за которую отвечает Музей МИрового океана останется прежней. «Это открытое фондохранилище, экспозиционное пространство и своего рода морское собрание. В Калининграде всегда были места, где собирались те, кто связан с морскими профессиями — Дворец культуры моряков, Дворец культуры рыбаков... И нам бы хотелось, чтобы эти традиции сохранились», — отметил директор музея.

Проект реконструкции здания разрабатывался в рамках программы приграничного сотрудничества, однако тогда он не получил положительного заключения экспертизы. Новый контракт на корректировку проектно-сметной документации руководство Музея Мирового океана рассчитывает заключить весной 2024 года.

Напомним, комплекс зданий Янтарной мануфактуры передали в оперативное управление Музея Мирового океана и Музея янтаря. В бывшем производственном корпусе, которым занимается Музей Мирового океана, планировали открыть историко-культурный центр «Морское наследие», в бывшей административной части — оборудовать экспозиции, посвящённые теме янтаря в искусстве XX-XXI веков.

