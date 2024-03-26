Царство разрухи: что происходит с историческим зданием Янтарной мануфактуры

Историческое здание Янтарной мануфактуры в центре Калининграда, недалеко от эстакадного моста и острова Канта, пустует с середины 2000-х годов. За проекты по восстановлению комплекса брались неоднократно, в регионе сменился уже третий губернатор, на пост заступил третий директор Музея янтаря, а в здании, которое было передано музею 11 лет назад, всё ещё царит разруха. При этом в той части комплекса, которая находится у ММО, уже открыта экспозиция. Какие планы на мануфактуру у властей и её владельцев, выяснял «Новый Калининград».

Комплекс Янтарной мануфактуры был возведен в конце XIX–начале XX вв., он включал в себя разновременные здания, объединенные в одно. Государственная янтарная мануфактура в Кёнигсберге была основана в 1926 году, здесь располагались сортировочная фабрика, цех прессования и дирекция. В течение десяти лет скульптор Герман Брахерт был художественным консультантом мануфактуры, изделия которой были известны по всей Европе.

После Великой Отечественной войны в корпусах расположилось общежитие Министерства обороны РФ и автобронетанковая служба Балтийского флота. Воинскую часть законсервировали в 2006 году, общежитие расселили в 2009 году. После этого здание пустовало.

В 2011 году экс-губернатор Николай Цуканов обратился к президенту страны с просьбой передать комплекс от Минобороны в региональную собственность, чтобы разместить там музей. В 2012 году ведомство согласилось, а в госпрограмме развития Калининградской области на его восстановление предусматривали 400 млн рублей.

Комплекс Янтарной мануфактуры — объект культурного наследия регионального значения, состоит из двух зданий. Первое — по ул. Портовой — имеет форму колодца, оно более ранней постройки и в 2013 году было передано региональному Музею янтаря. Второе, построенное на пару десятков лет позже и расположенное на улице Серпуховской, с 2014 года принадлежит федеральному Музею Мирового океана.

Принадлежащее областному Музею янтаря здание в стиле итальянского ренессанса (его адрес сейчас — ул. Портовая, 3 а) было построено в 1883 году по заказу фирмы «Штантин и Беккер», с которой связано начало промышленной добычи янтаря в Восточной Пруссии, отмечается на сайте Музея.

Любопытный факт: как утверждали сотрудники учреждения семь лет назад, проектно-сметная документация, проект реконструкции и наполнения здания были готовы еще в 2015 году. По сведениям возглавлявшей тогда министерство экономики области Анастасии Кузнецовой, работы оценивались в 600 млн рублей. После прохождения госэкспертизы эта сумма сократилась ровно вдвое. А в 2016 году проект исключили из федеральной госпрограммы «Культура».

При следующем губернаторе Антоне Алиханове Музей янтаря (напомним, что это областное учреждение культуры) в 2017 году рассчитывал получить на восстановление объекта грант Евросоюза. Предполагалось, что после реконструкции у здания появится просторная парадная входная зона, вестибюль для встреч и переговоров, зал экспозиции, посвящённой истории Кенигсбергской мануфактуры, экспозиционный зал с выставкой «Шедевры галереи „Янтарный дом“», еще три выставочных зала, один из которых предполагалось сделать трансформирующимся.

Здание в 2017 году, фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»

Также в планах семилетней давности было создание Янтарной комнаты XXI века площадью до 300 кв. м и воссоздание янтарного кабинета Фридриха I. Помимо этого, в здании должны были появиться кафе, сувенирная зона, музейный магазин, комната матери и ребёнка, зал для занятий с детьми, хранилище коллекции Музея янтаря, архив, библиотека с читальным залом, мастерская по реставрации и консервации изделий из янтаря, фотомастерская и т.п. Но этим планам до сих пор не суждено было сбыться.

Второй части объекта, который попал в ведение федерального Музея Мирового океана, повезло куда больше. Свою часть мануфактуры по ул. Серпуховской ММО взял под охрану, провел консервацию, выиграл грант в рамках приграничного сотрудничества «Россия — Польша» и в итоге открыл экспозицию «Тайны затонувших кораблей», рассказывающую истории судов, когда-то ходивших по водам Балтики и Баренцева моря. Музей также в рамках проекта отремонтировал старые боксы, бывшие гаражи Балтфлота, превратив их в выставочные пространства, в которых создал реставрационные мастерские. Новая площадка Музея на территории бывшей Янтарной мануфактуры даже принимала экскурсионные группы.

Экспозиция Музея Мирового океана и директор учреждения Денис Миронюк в помещении здания, находящегося в ведении ММО. Фото: сайт Музея Мирового океана

Что касается самого здания на Серпуховской, то сначала там планировалось открыть специальный бассейн для подготовки специалистов по работе с предметами морской археологии. Однако потом было принято решение от бассейна отказаться, использовать помещения для расширения площадей фондохранилища, также там планируется разместить историко-культурный центр «Морское собрание», который создается для научно-просветительских целей, в том числе встреч морских клубов.

Проект Музея Мирового океана был направлен на корректировку, подготовку обновленной документации планируется завершить до конца года, сообщили в ММО в конце мая 2024 года.

Тогда же, в мае 2024 года, стало известно, что Музей янтаря к марту 2024-го уже успел получить положительное заключение экспертизы на работы в своей части исторического комплекса Янтарной мануфактуры на ул. Портовой. Однако руководство музея решило синхронизировать работы с ММО и подождать, когда закончится экспертиза корректировок проекта, чтобы вместе рассчитывать на вхождение в какую-либо федеральную программу.

В Музее янтаря пока что перспективы здания в стиле итальянского ренессанса комментируют осторожно. «Реконструкция здания Янтарной мануфактуры требует дополнительного финансирования. В этом вопросе Музей янтаря и региональные власти рассчитывают на поддержку федерального центра, так как для того, чтобы начать работы на объекте, требуется серьезное капиталовложение», — говорится в ответе его директора Константина Петунина на запрос «Нового Калининграда».

«Новый Калининград» изучил предметы коллекции Музея янтаря, в которых в государственном каталоге упоминается название «Янтарная мануфактура». И среди прочих обнаружил экспонат «Брошюра. Der Führer in der Saatlichen Bernsteinmanufaktur Königsberg (Фюрер на Государственной янтарной мануфактуре в Кёнигсберге)» 1935 года выпуска с фотографиями Адольфа Гитлера. Впрочем, в Музее утверждают, что она экспонироваться не будет.

«В 2013 году в оперативное управление Музею янтаря было передано здание Янтарной мануфактуры. Научные сотрудники начали сбор информации для проведения историко-архивных исследований. Очень важно было найти чертежи здания, фотографии интерьеров для создания проекта реконструкции здания. Первоначально музей отправил запрос B Государственную библиотеку Берлина с просьбой предоставить список всех материалов с ключевыми словами „янтарная мануфактура, Кенигсберг“, в результате после нашей просьбы нам направили цветную ксерокопию брошюры „Der Führer in der Saatlichen Bernsteinmanufacktur Königsberg“, — сообщил Константин Петунин в ответе на запрос „Нового Калининграда“. — В 2019 году калининградский коллекционер сумел приобрести подлинный экземпляр этого издания и предоставил музею на рассмотрение экспертной фондово-закупочной комиссии. Решением комиссии предмет был рекомендован к закупке и занял свое место в фондах музея. Брошюра поступила в основной фонд, в коллекцию редкой книги, стоимость закупки 30 000 руб.»

По словам Петунина, в данном издания представлены интерьеры залов, музея Мануфактуры, некоторых экспонатов, производственных помещений, изображения, которые отсутствуют в других печатных источниках. «Брошюра, необходимая для научных целей, экспонированию не подлежит. Подобные экспонаты музей приобретать в будущем не планирует, поскольку проект восстановления здания уже подготовлен, — заверил директор. — Музей не закупает предметы, связанные с нацистским режимом, и не планирует демонстрировать предметы данной тематики. Даже если коллекционеры предлагают их на ЭФЗК, то комиссия принимает решение „отклонить“. В экспозиции музея выставлены изделия художников Янтарной мануфактуры, творивших в 1920-1940-е годы и не имеющих отношения к нацистскому режиму».

Определённые намётки по поводу экспозиции у руководства музея уже есть. «В здании, принадлежащем Музею янтаря, планируется открыть выставочные пространства, залы для мероприятий, фондохранилище и кабинеты для администрации учреждения. Предусмотрено создание экспозиционных разделов, посвященных истории добычи янтаря и производству на Янтарной мануфактуре, открытие зала, посвященного сохранившимся объектам по теме добычи янтаря в поселке Янтарный, зала „Калининградский янтарный комбинат“ и др.», — сообщили в музее. При этом речи о том, что в новом выставочном пространстве появится Янтарная комната XXI века, кафе и прочие локации, задуманные прежним руководством учреждения, пока не идёт. «Мы не можем говорить про эти вещи утвердительно. Неизвестно, возможно ли будет это реализовать. Сейчас вопрос в реконструкции здания. Создание экспозиций — второй этап», — отметили в Музее.

Если в 2017 году «Новый Калининград» вместе с представителями Музея янтаря смог побывать в помещениях мануфактуры и запечатлеть, что представляет из себя здание, то в 2024-м руководство в такой возможности отказало, сославшись на аварийное состояние строения.

Здание Янтарной мануфактуры, 1930 г. Фото: сайт Музея янтаря

В августе 2024 года слово за «Янтарную мануфактуру» замолвил и очередной глава региона Алексей Беспрозванных. Он попросил федеральное Министерство культуры поддержать проект финансированием, «синхронизировать процессы по реконструкции со стороны федерального учреждения и регионального» в случае, если проект будет поддержан. По словам Беспрозванных, стоимость работ по восстановлению здания составляет чуть более 595 миллионов рублей. Впрочем, печальная судьба ещё одной заброшки регионального значения — бывшего здания ОВД на Клинической, которое 20 лет не могут привести в порядок, хотя оно все эти годы находится в руках государственных органов, — вынуждает без особого оптимизма смотреть на будущее Янтарной мануфактуры, точнее — региональной его части.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», сайты Музея Мирового океана и Музея янтаря, из архива «Нового Калининграда»