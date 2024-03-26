Царство разрухи: что происходит с историческим зданием Янтарной мануфактуры

Историческое здание Янтарной мануфактуры в центре Калининграда, недалеко от эстакадного моста и острова Канта, пустует с середины 2000-х годов. За проекты по восстановлению комплекса брались неоднократно, в регионе сменился уже третий губернатор, на пост заступил третий директор Музея янтаря, а в здании, которое было передано музею 11 лет назад, всё ещё царит разруха. При этом в той части комплекса, которая находится у ММО, уже открыта экспозиция. Какие планы на мануфактуру у властей и её владельцев, выяснял «Новый Калининград».
Комплекс Янтарной мануфактуры был возведен в конце XIX–начале XX вв., он включал в себя разновременные здания, объединенные в одно. Государственная янтарная мануфактура в Кёнигсберге была основана в 1926 году, здесь располагались сортировочная фабрика, цех прессования и дирекция. В течение десяти лет скульптор Герман Брахерт был художественным консультантом мануфактуры, изделия которой были известны по всей Европе.
После Великой Отечественной войны в корпусах расположилось общежитие Министерства обороны РФ и автобронетанковая служба Балтийского флота. Воинскую часть законсервировали в 2006 году, общежитие расселили в 2009 году. После этого здание пустовало.
В 2011 году экс-губернатор Николай Цуканов обратился к президенту страны с просьбой передать комплекс от Минобороны в региональную собственность, чтобы разместить там музей. В 2012 году ведомство согласилось, а в госпрограмме развития Калининградской области на его восстановление предусматривали 400 млн рублей.
Комплекс Янтарной мануфактуры — объект культурного наследия регионального значения, состоит из двух зданий. Первое — по ул. Портовой — имеет форму колодца, оно более ранней постройки и в 2013 году было передано региональному Музею янтаря. Второе, построенное на пару десятков лет позже и расположенное на улице Серпуховской, с 2014 года принадлежит федеральному Музею Мирового океана.
Принадлежащее областному Музею янтаря здание в стиле итальянского ренессанса (его адрес сейчас — ул. Портовая, 3 а) было построено в 1883 году по заказу фирмы «Штантин и Беккер», с которой связано начало промышленной добычи янтаря в Восточной Пруссии, отмечается на сайте Музея.
Любопытный факт: как утверждали сотрудники учреждения семь лет назад, проектно-сметная документация, проект реконструкции и наполнения здания были готовы еще в 2015 году. По сведениям возглавлявшей тогда министерство экономики области Анастасии Кузнецовой, работы оценивались в 600 млн рублей. После прохождения госэкспертизы эта сумма сократилась ровно вдвое. А в 2016 году проект исключили из федеральной госпрограммы «Культура».
При следующем губернаторе Антоне Алиханове Музей янтаря (напомним, что это областное учреждение культуры) в 2017 году рассчитывал получить на восстановление объекта грант Евросоюза. Предполагалось, что после реконструкции у здания появится просторная парадная входная зона, вестибюль для встреч и переговоров, зал экспозиции, посвящённой истории Кенигсбергской мануфактуры, экспозиционный зал с выставкой «Шедевры галереи „Янтарный дом“», еще три выставочных зала, один из которых предполагалось сделать трансформирующимся.
Также в планах семилетней давности было создание Янтарной комнаты XXI века площадью до 300 кв. м и воссоздание янтарного кабинета Фридриха I. Помимо этого, в здании должны были появиться кафе, сувенирная зона, музейный магазин, комната матери и ребёнка, зал для занятий с детьми, хранилище коллекции Музея янтаря, архив, библиотека с читальным залом, мастерская по реставрации и консервации изделий из янтаря, фотомастерская и т.п. Но этим планам до сих пор не суждено было сбыться.
Второй части объекта, который попал в ведение федерального Музея Мирового океана, повезло куда больше. Свою часть мануфактуры по ул. Серпуховской ММО взял под охрану, провел консервацию, выиграл грант в рамках приграничного сотрудничества «Россия — Польша» и в итоге открыл экспозицию «Тайны затонувших кораблей», рассказывающую истории судов, когда-то ходивших по водам Балтики и Баренцева моря. Музей также в рамках проекта отремонтировал старые боксы, бывшие гаражи Балтфлота, превратив их в выставочные пространства, в которых создал реставрационные мастерские. Новая площадка Музея на территории бывшей Янтарной мануфактуры даже принимала экскурсионные группы.
Что касается самого здания на Серпуховской, то сначала там планировалось открыть специальный бассейн для подготовки специалистов по работе с предметами морской археологии. Однако потом было принято решение от бассейна отказаться, использовать помещения для расширения площадей фондохранилища, также там планируется разместить историко-культурный центр «Морское собрание», который создается для научно-просветительских целей, в том числе встреч морских клубов.
Проект Музея Мирового океана был направлен на корректировку, подготовку обновленной документации планируется завершить до конца года, сообщили в ММО в конце мая 2024 года.
Тогда же, в мае 2024 года, стало известно, что Музей янтаря к марту 2024-го уже успел получить положительное заключение экспертизы на работы в своей части исторического комплекса Янтарной мануфактуры на ул. Портовой. Однако руководство музея решило синхронизировать работы с ММО и подождать, когда закончится экспертиза корректировок проекта, чтобы вместе рассчитывать на вхождение в какую-либо федеральную программу.
В Музее янтаря пока что перспективы здания в стиле итальянского ренессанса комментируют осторожно. «Реконструкция здания Янтарной мануфактуры требует дополнительного финансирования. В этом вопросе Музей янтаря и региональные власти рассчитывают на поддержку федерального центра, так как для того, чтобы начать работы на объекте, требуется серьезное капиталовложение», — говорится в ответе его директора Константина Петунина на запрос «Нового Калининграда».
«Новый Калининград» изучил предметы коллекции Музея янтаря, в которых в государственном каталоге упоминается название «Янтарная мануфактура». И среди прочих обнаружил экспонат «Брошюра. Der Führer in der Saatlichen Bernsteinmanufaktur Königsberg (Фюрер на Государственной янтарной мануфактуре в Кёнигсберге)» 1935 года выпуска с фотографиями Адольфа Гитлера. Впрочем, в Музее утверждают, что она экспонироваться не будет.
«В 2013 году в оперативное управление Музею янтаря было передано здание Янтарной мануфактуры. Научные сотрудники начали сбор информации для проведения историко-архивных исследований. Очень важно было найти чертежи здания, фотографии интерьеров для создания проекта реконструкции здания. Первоначально музей отправил запрос B Государственную библиотеку Берлина с просьбой предоставить список всех материалов с ключевыми словами „янтарная мануфактура, Кенигсберг“, в результате после нашей просьбы нам направили цветную ксерокопию брошюры „Der Führer in der Saatlichen Bernsteinmanufacktur Königsberg“, — сообщил Константин Петунин в ответе на запрос „Нового Калининграда“. — В 2019 году калининградский коллекционер сумел приобрести подлинный экземпляр этого издания и предоставил музею на рассмотрение экспертной фондово-закупочной комиссии. Решением комиссии предмет был рекомендован к закупке и занял свое место в фондах музея. Брошюра поступила в основной фонд, в коллекцию редкой книги, стоимость закупки 30 000 руб.»
По словам Петунина, в данном издания представлены интерьеры залов, музея Мануфактуры, некоторых экспонатов, производственных помещений, изображения, которые отсутствуют в других печатных источниках. «Брошюра, необходимая для научных целей, экспонированию не подлежит. Подобные экспонаты музей приобретать в будущем не планирует, поскольку проект восстановления здания уже подготовлен, — заверил директор. — Музей не закупает предметы, связанные с нацистским режимом, и не планирует демонстрировать предметы данной тематики. Даже если коллекционеры предлагают их на ЭФЗК, то комиссия принимает решение „отклонить“. В экспозиции музея выставлены изделия художников Янтарной мануфактуры, творивших в 1920-1940-е годы и не имеющих отношения к нацистскому режиму».
Определённые намётки по поводу экспозиции у руководства музея уже есть. «В здании, принадлежащем Музею янтаря, планируется открыть выставочные пространства, залы для мероприятий, фондохранилище и кабинеты для администрации учреждения. Предусмотрено создание экспозиционных разделов, посвященных истории добычи янтаря и производству на Янтарной мануфактуре, открытие зала, посвященного сохранившимся объектам по теме добычи янтаря в поселке Янтарный, зала „Калининградский янтарный комбинат“ и др.», — сообщили в музее. При этом речи о том, что в новом выставочном пространстве появится Янтарная комната XXI века, кафе и прочие локации, задуманные прежним руководством учреждения, пока не идёт. «Мы не можем говорить про эти вещи утвердительно. Неизвестно, возможно ли будет это реализовать. Сейчас вопрос в реконструкции здания. Создание экспозиций — второй этап», — отметили в Музее.
Если в 2017 году «Новый Калининград» вместе с представителями Музея янтаря смог побывать в помещениях мануфактуры и запечатлеть, что представляет из себя здание, то в 2024-м руководство в такой возможности отказало, сославшись на аварийное состояние строения.
Здание Янтарной мануфактуры, 1930 г. Фото: сайт Музея янтаря
В августе 2024 года слово за «Янтарную мануфактуру» замолвил и очередной глава региона Алексей Беспрозванных. Он попросил федеральное Министерство культуры поддержать проект финансированием, «синхронизировать процессы по реконструкции со стороны федерального учреждения и регионального» в случае, если проект будет поддержан. По словам Беспрозванных, стоимость работ по восстановлению здания составляет чуть более 595 миллионов рублей. Впрочем, печальная судьба ещё одной заброшки регионального значения — бывшего здания ОВД на Клинической, которое 20 лет не могут привести в порядок, хотя оно все эти годы находится в руках государственных органов, — вынуждает без особого оптимизма смотреть на будущее Янтарной мануфактуры, точнее — региональной его части.
Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», сайты Музея Мирового океана и Музея янтаря, из архива «Нового Калининграда»
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