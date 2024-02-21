Мельников: под четыре запланированных в Балтийске глэмпинга выделили 25 га

Под планируемые в приморской зоне Балтийского округа четыре глэмпинга собираются выделить десятки гектаров земли. Об этом в интервью радиостанции «Балтик Плюс» сообщил глава администрации муниципалитета Сергей Мельников.



«Где-то порядка 25 гектаров на четыре объекта. То есть там солидные, по 12 гектаров хотят: пять, четыре. Для муниципалитета это очень выгодный такой [проект], во-первых, инвестиции в виде НДФЛ и всего остального, которые будут. А во-вторых, это просто земли: мы предоставляем право размещения, это не в аренду. Это объекты не капитальные, это объекты на территории городских лесов, интегрированные в ту среду, которая там сегодня есть. И мы с гектара получаем 600 тысяч [рублей] в год, поэтому только 10 гектаров нам дают уже шесть миллионов», — пояснил глава администрации.

Средства от этой деятельности хотят вкладывать в туристическое развитие Балтийска.

По словам Мельникова, в ближайшее время планируется выставить конкурсную документацию по этим четырем объектам: «Есть инвесторы, которые готовы по 150 миллионов вкладывать. Туда ещё можно прибавить и федеральных денег столько же. То есть получается объект под 300 миллионов. Потому что просто поставить какие-то палатки, тенты — это всё неправильно. Мы хотим, чтобы это был более расширенный комплекс услуг».

Он отметил, что туристы для пляжного отдыха в Балтийске сейчас в основном выбирают аренду дач или апартаментов: «На сегодняшний день у нас нет заявки от туроператоров на большее количество [гостиничных] номеров. Они нам не говорят, что нужно строить больше гостиниц», — сказала Мельников.

В январе на официальной странице администрации муниципалитета «ВКонтакте» сообщали, что власти Балтийска выделяют под обустройство глэмпингов участки в районе ул. Рыбачьей и на Калининградском шоссе.

В начале октября прошлого года областной бюджет выделил 105,2 млн рублей в виде грантов на инвестпроекты, связанные с созданием модульных отелей в регионе.

В июне 2023 года губернатор Антон Алиханов сообщал, что Калининградской области выделили 500 млн рублей из федерального бюджета на субсидирование новых кемпингов и глэмпингов. В 2023 году для региона предусмотрели 391,5 млн рублей на эти цели, в 2024 году — 132,2 млн. В сентябре Калининградской области решили выделить еще около 45 млн рублей на модульные отели.

