Министр культуры РФ: Калининград – родина российского рибейта

Калининград — родина российского рибейта, заявила министр культуры России Ольга Любимова 17 апреля на открытии Балтийского культурного форума в Светлогорске.

В Калининградской области система рибейтов (компенсации части затрат на киносъемки) действует с 2017 года. Благодаря ей кинопроизводители могут вернуть от 20% до 40% своих расходов в регионе. Министр по культуре и туризму Андрей Ермак объяснял необходимость введения рибейтов тем, что появление Калининграда в кино способствует привлечению туристов. В качестве примера он приводил фильм «Залечь на дно в Брюгге» (18+), который снимался в Брюгге и в разы увеличил количество желающих побывать в городе.

В первый год функционирования программы местные власти выделили на рибейты 20 млн рублей, к 2024 году эта цифра выросла до 50 млн рублей. Компенсации за съемки в регионе получали такие фильмы и сериалы, как «Верность» (18+), «Хочу замуж» (18+), «Желтый глаз тигра» (18+), «Морские дьяволы» (16+), «По законам военного времени» (12+), «Нюрнберг» (12+), «ГДР» (18+) и др. Самая крупная выплата — 32,3 млн рублей — досталась детективному сериалу «Коса» (18+), главные роли в котором исполнили Линда Лапиньш и Александр Горбатов.

В феврале 2024 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти рассматривают возможность выплаты рибейтов разработчикам видеоигр.