Археологи нашли у Фридрихсбургской крепости монету с вензелем Елизаветы (фото)

Калининградская городская археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН обнаружила на территории бывшей Фридрихсбургской крепости монету с вензелем императрицы Елизаветы Петровны, покрытый глазурью изразец с двуглавым орлом и каменные пушечные ядра. Их планируют передать в Музей Мирового океана, сообщили в пресс-службе учреждения.

«По словам специалистов, монеты с вензелем императрицы чеканились в Кенигсберге в период Семилетней войны, когда Восточная Пруссия находилась под российской короной. Кстати, по мнению экспертов, к эскизу такой монеты мог иметь отношение энциклопедист Андрей Болотов, в то время служивший в канцелярии русских губернаторов в Кенигсберге», — отметили в Музее Мирового океана.

В тот же период, утверждают историки, в помещениях Фридрихсбургской крепости появились и изразцы с изображением двуглавого орла. «Мы знаем, что в 1697 году Петр Первый побывал здесь и учился во Фридрихсбургской крепости артиллерийскому делу. На месте крепостного цейхгауза мы нашли каменные ядра, которые тогда еще использовались. Так что этими ядрами вполне мог заряжать крепостные пушки молодой русский царь», — цитирует пресс-служба музея начальника археологической экспедиции, старшего научного сотрудника ИИМК РАН Николая Боковенко.

В музей также передали части старинной городской инфраструктуры — фрагменты деревянного водопровода и желобов. Раскопки ведутся в зоне строительства дублёров двухъярусного моста.

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Ранее там обнаружили кожаную обувь, монеты, ядра и ядрища, картечь, кремешки от пистолетов и ружей, пряжки, пуговицы, ножницы, иголки, различные ножи, костяные вещи, шахматные фигурки, курительные трубки, фрагменты керамики, гребешки, ложки, вилки, подковы, шпоры, замки и др. Кроме того, была обнаружена и обложка старинной Библии, украшенная тиснением.

Фото: пресс-служба Музея Мирового океана