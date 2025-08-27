На ул. Железнодорожной археологи углубились в оборонительный вал Кёнигсберга (фото)

В районе улицы Железнодорожной в Калининграде продолжаются археологические раскопки, в ходе которых археологи углубились в оборонительный вал Кёнигсберга. Фото котлованов рядом с железнодорожными путями, в которых можно рассмотреть исторический культурный слой, «Новому Калининграду» предоставили очевидцы.

Работы на этом участке, который попадает в район выезда со строящегося дублёра Двухъярусного моста, проводят специалисты Отдела спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН из Санкт-Петербурга. Подробности о раскопках сообщил «Новому Калининграду» младший научный сотрудник этого Отдела Роман Филиппенко.

«В месте, где мы работаем, будут менять канализацию, и раскопки проводятся в створе будущей траншеи, — сообщил Филиппенко. — В целом работы наши проходят в рамках строительства дублёра Двухъярусного моста, они затрагивают несколько участков оборонительного вала Кёнигсберга. Тот раскоп, который сфотографировали жители, к сожалению, уже засыпали. Конечно, там был культурный слой. В основном, мы работаем на остатках фортификации Кёнигсберга, то есть на оборонительных валах».

Фото предоставлено очевидцем

В сентябре или октябре археологи переходят на другой участок, где будет более широкая площадь и «более понятная картинка». Сейчас же в их распоряжении лишь небольшие котлованы.

Летом и осенью 2023 года археологи работали на раскопках Фридрихсбургской крепости, находившейся на берегу Прегеля. Там было сделано более 50 тысяч находок (кожаная обувь, монеты, ядра и ядрища, картечь, кремешки от пистолетов и ружей, пряжки, пуговицы, ножницы, иголки, различные ножи, костяные вещи, шахматные фигурки, курительные трубки, фрагменты керамики, гребешки, ложки, вилки, подковы, шпоры, замки и др.). Кроме того, была обнаружена и обложка старинной Библии, украшенная тиснением.