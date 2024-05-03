Фестиваль «Кантата» пройдет с 3 по 9 июня

IV фестиваль классической музыки на руинах «Кантата» (12+) пройдет в Калининградской области с 3 по 9 июня, сообщается в телеграм-канале «Фестивальной дирекции».



В этом году главной темой события станет «Русская идея — в центре Европы». «В 2024 году фестиваль приурочен, в том числе, к празднованию 300-летия со дня рождения Иммануила Канта, который отмечают в России по поручению Президента РФ, а также — 150-летия автора „Русской идеи“ Николая Бердяева», — говорится в публикации.

Программу обещают опубликовать позднее на сайте фестиваля. Поступление билетов в продажу планируется в два этапа — 13 мая и 27 мая.

Ранее «Фестивальная дирекция» выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив размером 24,3 млн рублей на проведение фестиваля «Кантата» в 2024 году. Софинансирование проекта должно составить ещё 28,4 млн рублей, отмечалось в конкурсной заявке.

«Кантата» проводится в Калининградской области с 2021 года. В разное время площадками фестиваля становились руины замков Гердауэн в Железнодорожном, Бранденбург в Ушаково, Рагнит в Немане, кирха Святого Якоба в Знаменске, Алленбург в Дружном, форт Дёнхофф, территория бывшей пивоварни Понарт в Калининграде и пр.