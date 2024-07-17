В Калининграде появилась скульптура Маяковского с ноутбуком (фото)

Необычную скульптуру поэта Владимира Маяковского с ноутбуком установили у Калининградской областной юношеской библиотеки им.Маяковского на улице Богдана Хмельницкого. Её создание приурочено ко дню рождения поэта — 19 июля. Об этом сообщается в группе библиотеки «ВКонтакте».

Фото предоставлено Александром Брагой

Заказчиком проекта стала библиотека при поддержке министерства по культуре и туризму Калининградской области. Скульптуру в течение двух месяцев изготавливал житель Гвардейска Александр Брага (там он установил несколько фигур роботов и других персонажей из металла). Как рассказал мастер, перед ним стояла задача «сделать поэта нашего времени, как бы он выглядел, оказавшись в наши дни». «Совместно [с библиотекой] мы пришли к общему мнению, что он должен быть таким современным. Сообща решали, думали и пришли к такому видению, что можно добавить современных гаджетов, но чтобы он был узнаваем», — рассказал скульптор «Новому Калининграду».

На данный момент Александр работает над «велосипедом-головоломкой», который будет находиться в Гвардейске. «Это будет велосипед, но он будет такой, что, посмотрев на него, начинаешь думать: «А что это? Зачем это?», — добавил Брага.

Первая скульптура трансформера «Малыш» Александра Браги появилась в Гвардейске ещё в 2015 году. В 2016 году Банковский переулок украсили ещё два робота — канатоходец и скрипач. В 2022 году появилось несколько новых скульптур из металлолома, среди которых была богиня правосудия на фасаде местной нотариальной конторы. В начале 2023 году на территории замка Тапиау появился стальной дракон.

