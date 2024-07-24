Калининградцам расскажут об «эстетике руин» на примере кирхи Шёнвальде

В калининградской Городской юношеской библиотеке пройдет лекция о возрождении кирхи Шёнвальде в поселке Ярославское Гурьевского района (12+). Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью МАУК «Калининградская ЦБС».

27 июля в 17.20 в Городской юношеской библиотеке пройдёт встреча-лекция с Марией Страховой, главным госинспектором Службы охраны памятников и куратором возрождения кирхи Шёнвальде в посёлке Ярославское. «На примере кирхи XIV века Страхова расскажет о том, как создать эстетику руин на заброшенном памятнике и что происходит последние 11 месяцев на кирхе, построенной во времена Тевтонского Ордена. Также, гости узнают об идеях вовлечения 750-летнего культового объекта в современную жизнь и что ещё предстоит сделать на этом историческом объекте», — обещают организаторы.

«Что-то щелкнуло внутри»: как чиновница из Службы охраны памятников стала опекать кирху



Мероприятие пройдет в рамках «АРТ- Бук вечера» (12+). Вход свободный.