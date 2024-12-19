Стал известен состав обновленного Совета по культуре при губернаторе (список)

В Калининградской области изменился состав Совета по культуре при губернаторе. Первое заседание обновленного консультативного органа состоялось накануне в историко-художественном музее. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.



В новый состав вошли:



Алексей Беспрозванных — губернатор Калининградской области, председатель Совета;



Светлана Сивкова — президент Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Музей-заповедник «Музей Мирового океана», заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин города Калининграда, президент Ассоциации «Морское наследие России», заместитель председателя Совета;



Юлия Алейникова — директор филиала федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Российский государственный институт сценических искусств» «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»;



Камиля Байдильдина — директор Филиала Государственной Третьяковской галереи в г. Калининграде;



Лариса Волкова — директор филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Центральная музыкальная школа – Академия исполнительского искусства» «Балтийский» (филиал ЦМШ-АИИ «Балтийский»);



Евгений Гришковец — писатель, почетный гражданин города Калининграда;



Андрей Ермак — министр по культуре и туризму Калининградской области;



Галина Заболотская — директор Государственного бюджетного учреждения культуры «Калининградский областной музей изобразительных искусств»;



Светлана Загребина — директор Филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Московская государственная академия хореографии» в Калининграде;



Наталья Ищенко — заместитель председателя правительства Калининградской области, министр спорта Калининградской области;



Елена Кошемчук — директор Государственного бюджетного учреждения культуры «Калининградская областная научная библиотека», член Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»;



Андрей Клемешев — доктор политических наук, профессор, президент федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»;



Геннадий Кретинин — доктор исторических наук, профессор (консультант) образовательно-научного кластера «Институт образования и гуманитарных наук» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»;



Екатерина Манюк — директор государственного бюджетного учреждения культуры «Калининградский областной историко-художественный музей», кандидат исторических наук;



Аркадий Фельдман — художественный руководитель государственного автономного учреждения культуры Калининградской области «Симфонический оркестр», заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза композиторов Российской Федерации, член Союза театральных деятелей Российской Федерации;



Марина Сергеева — начальник Департамента развития культуры министерства по культуре и туризму Калининградской области, секретарь Совета.



Заседание было посвящено подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию со дня образования Калининградской области. Также был представлен проект установки памятника адмиралу Владимиру Егорову.