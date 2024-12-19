Стал известен состав обновленного Совета по культуре при губернаторе (список)

Фото из телеграм-канала губернатора
Фото из телеграм-канала губернатора
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В Калининградской области изменился состав Совета по культуре при губернаторе. Первое заседание обновленного консультативного органа состоялось накануне в историко-художественном музее. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В новый состав вошли:

  • Алексей Беспрозванных — губернатор Калининградской области, председатель Совета;

  • Светлана Сивкова — президент Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Музей-заповедник «Музей Мирового океана», заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин города Калининграда, президент Ассоциации «Морское наследие России», заместитель председателя Совета;

  • Юлия Алейникова — директор филиала федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Российский государственный институт сценических искусств» «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»;

  • Камиля Байдильдина — директор Филиала Государственной Третьяковской галереи в г. Калининграде;

  • Лариса Волкова — директор филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Центральная музыкальная школа – Академия исполнительского искусства» «Балтийский» (филиал ЦМШ-АИИ «Балтийский»);

  • Евгений Гришковец — писатель, почетный гражданин города Калининграда;

  • Андрей Ермак — министр по культуре и туризму Калининградской области;

  • Галина Заболотская — директор Государственного бюджетного учреждения культуры «Калининградский областной музей изобразительных искусств»;

  • Светлана Загребина — директор Филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
    «Московская государственная академия хореографии» в Калининграде;

  • Наталья Ищенко — заместитель председателя правительства Калининградской области, министр спорта Калининградской области;

  • Елена Кошемчук — директор Государственного бюджетного учреждения культуры «Калининградская областная научная библиотека», член Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»;

  • Андрей Клемешев — доктор политических наук, профессор, президент федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»;

  • Геннадий Кретинин — доктор исторических наук, профессор (консультант) образовательно-научного кластера «Институт образования и гуманитарных наук» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»;

  • Екатерина Манюк — директор государственного бюджетного учреждения культуры «Калининградский областной историко-художественный музей», кандидат исторических наук;

  • Аркадий Фельдман — художественный руководитель государственного автономного учреждения культуры Калининградской области «Симфонический оркестр», заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза композиторов Российской Федерации, член Союза театральных деятелей Российской Федерации;

  • Марина Сергеева — начальник Департамента развития культуры министерства по культуре и туризму Калининградской области, секретарь Совета.

Заседание было посвящено подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию со дня образования Калининградской области. Также был представлен проект установки памятника адмиралу Владимиру Егорову.

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