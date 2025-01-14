Калининградская филармония анонсировала вечер памяти Валентина Егорова

В Калининградской областной филармонии 20 января состоится музыкально-литературный вечер (12+) памяти Валентина Егорова, который скончался 20 лет назад. Об этом учреждение культуры сообщает в своем пресс-релизе.



Валентин Егоров начал свою карьеру в СМИ в 70-х годах в газете «Калининградский комсомолец», где курировал сатирический раздел, также писал заметки в газету «Страж Балтики». Затем практически 10 лет отслужил на Камчатке, работая корреспондентом газеты «Тихоокеанская вахта», в 90-х стал автором программы «Военный канал» на камчатском телевидении. Вернувшись в 1993 году в Калининград, работал редактором субботнего выпуска газеты «Страж Балтики» и автором телепрограммы Балтийского флота «Честь имею. С 2003 года был заместителем руководителя ГТРК «Янтарь».



Помимо этого, творческое наследие Валентина Егорова — публицистика, проза, поэзия, музыкальные и драматические произведения. Для актеров и зрителей калининградского Народного литературного театра Егоров является автором песен к спектаклям «Смерть Тарелкина», «Скупой», «Кто там лает по ночам?», «Время, ушедшее как вздох».



В программе вечера — песни Валентина Егорова на стихи Ф. Тютчева, Ю. Левитанского, А. Блока, Б. Пастернака, Б. Окуджавы, С. Кирсанова, фрагменты из книг «Время на ощупь горячее», «Однажды Аблезюкин», отрывки из спектаклей, стихи И. Бродского, Н. Некрасова, произведения М. Леграна, М. Блантера, Д. Прицкера, Г. Мовсесяна и другие. Исполнят произведения концертный духовой оркестр Калининградской областной филармонии имени Е. Ф. Светланова (дирижёры — народный артист России Виктор Бобков и Роман Иванов), солисты филармонии, артисты Народного Литературного театра им. Альберта Михайлова.



Начало вечера в 19:00. Стоимость билетов — 500 р.