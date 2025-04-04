В Калининграде пройдёт презентация фэнтези-романа «Нити дочерей ночи»

10 апреля в арт-пространстве «Заря» состоится презентация фэнтези-романа «Нити дочерей ночи» (16+) калининградской писательницы Евгении Санакоевой. Об этом сообщила основатель общественных и творческих пространств Кристина Черёмушкина.

Первая часть дилогии «Нити дочерей ночи» (16+) — «кинематографичное фэнтези с авторским сеттингом и уникальной мифологией, наполненное необычной архитектурой и яркими героями» — вышла в конце 2024 года в издательстве «Like Book». Сейчас планируется к изданию вторая часть книги. «Замок, стоящий на горе из черного сланца, дом главной героини со стеклянной стеной, увитой живыми гирляндами, Мятная река, способная исполнять желания. Но все это лишь фон, для пути становления и перерождения героев, каждый из которых ищет свое место в наполненном чудесами мире. Девушка из древнейшего ордена, для которой жизнь расписана заранее. Принц, пытающийся доказать, что он достоин престола. Древний бог, который не просил, чтобы его оживляли... Каждый здесь совсем не тот, кем кажется при первой встречи», — следует из описания книги.

«Гости события первыми услышат захватывающие сцены из книги в исполнении автора, узнают историю её создания, а также получат шанс открыть спрятанные в тексте тайные знаки и пасхалки. Атмосфера вечера будет наполнена магией: специальные фотозоны, мистические предсказания и даже исполнение желаний станут неотъемлемой частью этого загадочного события», — обещают организаторы. Кроме того, калининградцы смогут приобрести роман с автографом и личным пожеланием автора, а также получить эксклюзивные подарки.

Вход на мероприятие свободный, но необходима регистрация.