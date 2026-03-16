В Калининграде проведут презентацию фэнтези-романа «Золотая нить богини»

В арт-пространстве «Заря» 19 марта состоится презентация второй части дилогии «Нити дочерей ночи» Евгении Санакоевой (16+). Об этом сообщила основатель общественных и творческих пространств Кристина Черёмушкина.



«Гости смогут познакомиться с историей фэнтези-дилогии и узнать, как создавался мир романа. Автор представит новую книгу, расскажет о героях и идеях произведения, а также поделится историями из процесса написания — разговор пройдет в живом формате с элементами импровизации и литературного стендапа», — говорится в анонсе.





Вечер будет построен «как небольшое путешествие в атмосферу книги». В программе: презентация второй части романа и истории всей дилогии, символические предсказания, знакомство с традицией ткачества и демонстрация работы профессиональных ткачих, ритуал загадывания желания. Также только в день презентации гости смогут поставить уникальный штамп вечера на форзацах книги и получить именной автограф автора.

На площадке будет доступен тематический мерч и возможность приобрести книги дилогии, а также специальный коктейль от бара «Зари».

«„Золотая нить богини“ — вторая часть дилогии, первая вышла в конце 2024 года. „Нити Дочерей Ночи“ — фэнтези в удивительно красивых кинематографичных локациях: замок, стоящий на горе из черного сланца, дом главной героини со стеклянной стеной, увитой живыми гирляндами; мятная река, способная исполнять желания. Но все это лишь фон для пути становления и перерождения героев, каждый из которых ищет свое место в наполненном чудесами мире: девушка из древнейшего ордена, для которой жизнь расписана заранее. Принц, пытающийся доказать, что он достоин престола. Древний бог, который не просил, чтобы его оживляли... Каждый здесь совсем не тот, кем кажется при первой встрече», — следует из описания книги.