Кафедральный собор: «Культурное место» под мостом будет работать дальше

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Пространство «Культурное место» (16+) под мостом на острове Канта будет продолжать свою работу дальше. С июня по октябрь на площадке будут показывать фестивальное кино, давать экспериментальные концерты и читать лекции по выходным дням. Об этом сообщила пресс-служба Кафедрального собора.

Уточняется, что вход останется свободным. С расписанием можно будет свериться на сайте Кафедрального собора.

Пространство открыли в конце апреля. Его центром стала киноконцертная площадка — «большой экран 3 м x 6 м, профессиональное акустическое и световое оборудование, специальные возможности для фотохудожников и концепция, качественно связанная с собором». По словам пресс-службы, первый марафон на острове Канта стал «тестом и презентацией возможностей».

За 17 дней новое место «представили» 300 музыкантов, диджеев и экспертов. На площадке прошли 15 кинопоказов, 10 джазовых концертов, 10 концертов экспериментальной музыки, 10 меломанских диджей-сетов, 10 экспертных презентаций о феноменах культуры Калининграда, семь концертов детских музыкальных школ города и семь выступлений инди-групп.

«Стартовала площадка в дни весенней ярмарки, благодаря чему в программе были и традиционные увеселительные форматы — конкурсы караоке, квизы, танцевальные мастер-классы, — но баланс между искусством и развлечением организаторы выдержали если не идеально, то точно предельно аккуратно», — рассказала пресс-служба.

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