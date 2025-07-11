«Роскошь, кружева и пышность форм»: в Калининграде пройдёт лекция о моде барокко

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В пятницу, 11 июля, в 18:00 в Музее изобразительных искусств пройдёт лекция искусствоведа Анны Воробьевой «Роскошь, кружева и пышность форм» (6+), посвященная моде барокко. Информация об этом размещена в телеграм-канале музея.

«Почему в XVIII веке женская мода следовала за мужской? Какие туфельки предпочитали носить знатные дамы? И как Людовик XIV стал „первой моделью“ своего двора?» — следует из анонса. На лекции также обещают рассказать интересные факты из истории «трендов» и об идеале красоты галантного века.

Стоимость входного билета на лекцию — 250 рублей. Возможно бесплатное посещение экспозиции «Женщины барокко» (0+).

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