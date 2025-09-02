Калининградская Третьяковка анонсировала цикл лекций о русском искусстве

Калининградский филиал Третьяковской галереи приглашает жителей и гостей региона на лекции специалистов в рамках выставки «Пять веков русского искусства» (12+), которые пройдут с 9 по 17 сентября.

«Сотрудники и специалисты Государственной Третьяковской галереи (г. Москва) расскажут о ключевых мастерах и этапах отечественного искусства: Феофане Греке, Андрее Рублёве и Симоне Ушакове; о судьбе коллекции музея XVIII — первой половины XIX века; о творчестве Ивана Крамского и Василия Перова — лидеров передвижничества, — сообщает пресс-служба галереи. — Каждая лекция станет возможностью по-новому взглянуть на знаковые произведения, услышать истории их создания и сохранения, а также понять, как менялись художественные традиции на протяжении веков».

Всего в цикл входят четыре лекции, которые «откроют перед слушателями богатство художественного наследия — от древнерусской иконописи до передвижничества».

Первая лекция, «Древнерусское искусство. Мастера и эпохи» (12+), пройдёт 9 сентября в 13:00. Докладчиком выступит хранитель музейных предметов 1 категории отдела Древнерусского искусства Третьяковской галереи Анастасия Лихенко, являющаяся хранителем древнейшей части собрания Галереи (искусство XII-XVII вв.). Лихенко — автор статей об искусстве Балкан XIII в., её научные интересы включают историю византийского и древнерусского искусства.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Вторая лекция запланирована на 16 сентября (13:00) и посвящена творчеству Ивана Крамского (12+). От заведующей отделом живописи II половины XIX — начала XX века Светланы Капыриной слушатели узнают «о сложной творческой судьбе мастера, его знаменитых полотнах, таких как „Христос в пустыне“ 1873 и „Лунная ночь“ 1880, а также о мощном таланте Крамского как выдающегося портретиста своей эпохи».

В тот же день, 16 сентября, но уже в 17:00 кандидат искусствоведения, хранитель музейных предметов отдела живописи XVIII — I половины XIX века Ирина Басова расскажет о русском искусстве из собрания Третьяковки XVIII — первой половины XIX веков (12+). Из этой лекции можно будет узнать, какой вклад в пополнение коллекции внесли П.М. Третьяков, С.П. Дягилев, И.Э. Грабарь, какие страсти разгорались вокруг покупки той или иной работы позапрошлого века и сколько стоили эти шедевры. Повествование будет сопровождаться виртуальной прогулкой по залам Третьяковской галереи.

Наконец, 17 сентября в 14:00 пройдёт лекция «Творчество В.Г. Перова» (12+), в ходе которой заведующий отделом живописи II половины XIX — начала XX века Светлана Капырина расскажет о классике русского реалистического искусства XIX века. «Крупнейший художник был одним из основателей и активных деятелей Товарищества Художественных передвижных выставок, замечательным педагогом и писателем.

В области бытового жанра он во многом стал первооткрывателем, за ним возникло целое поколение художников, которые равнялись на него, учились и даже подражали. Он обладал интуицией, особым даром предугадать, смоделировать на уровне сюжетной программы наиболее злободневные идеи своего времени.

На лекции представляется возможность переосмыслить творчество Перова, увидеть его философскую сторону, услышать новые трактовки таких известных картин, как „Сельский крестный ход на Пасхе“ 1861 и „Тройка“ 1866, выстроить духовную эволюцию художника», — сообщает пресс-служба музея.

Все лекции будут двухчасовыми и пройдут в кинозале филиала Третьяковки по адресу Парадная набережная, дом 3. Для участников программы лояльности «Друзья Третьяковской галереи» действует льготная цена на билеты.