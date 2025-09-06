В Калининграде выбрали финалистов конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Культура

В Калининградской филармонии определили финалистов XIV Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. Об этом сообщила пресс-служба Кафедрального собора.

Прослушивания длились два дня, в третий тур прошли 6 музыкантов. Это Юнгён Ян и Сунхён Пак из Республики Корея, Илария Ченторрино из Италии и три российских органиста: Ирина Крюкова, Полина Пантелеева, Иван Царёв. 

«Уровень конкурсантов был чрезвычайно высок, потому назвать финалистов непросто. Мы задали определенные критерии: общая музыкальность, техника, навыки регистровки, хороший звук. Кто-то был сильнее в музыке барокко, кому-то удались романтические сочинения. Нам показалось,  современную и романтическую музыку большинству участников было исполнять комфортнее. Уверен, нас ждет очень красивый финал конкурс», — прокомментировал председатель жюри конкурса  — профессор Высшей музыкальной школы в Лозанне по органной импровизации, титулярный органист аббатства Сент-Морис Томас Кинц.

Органистка из Нигерии и десант из Кореи: чем удивил конкурс им. М. Таривердиева

Финал конкурса пройдет 7 сентября в Кафедральном соборе на острове Канта. Имена лауреатов будут объявлены на церемонии закрытия 8 сентября. Тогда же состоится и концерт победителей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter