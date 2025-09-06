В Калининграде выбрали финалистов конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева

В Калининградской филармонии определили финалистов XIV Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. Об этом сообщила пресс-служба Кафедрального собора.

Прослушивания длились два дня, в третий тур прошли 6 музыкантов. Это Юнгён Ян и Сунхён Пак из Республики Корея, Илария Ченторрино из Италии и три российских органиста: Ирина Крюкова, Полина Пантелеева, Иван Царёв.

«Уровень конкурсантов был чрезвычайно высок, потому назвать финалистов непросто. Мы задали определенные критерии: общая музыкальность, техника, навыки регистровки, хороший звук. Кто-то был сильнее в музыке барокко, кому-то удались романтические сочинения. Нам показалось, современную и романтическую музыку большинству участников было исполнять комфортнее. Уверен, нас ждет очень красивый финал конкурс», — прокомментировал председатель жюри конкурса — профессор Высшей музыкальной школы в Лозанне по органной импровизации, титулярный органист аббатства Сент-Морис Томас Кинц.

Финал конкурса пройдет 7 сентября в Кафедральном соборе на острове Канта. Имена лауреатов будут объявлены на церемонии закрытия 8 сентября. Тогда же состоится и концерт победителей.