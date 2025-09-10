В Калининграде назвали лауреатов конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева (фото)

В Калининграде назвали лауреатов 14-го Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. Об этом сообщила пресс-служба Кафедрального собора.

Конкурс проходил в три этапа. Прослушивания первого тура состоялись в Гамбурге (Германия) и Нью-Хейвене (Коннектикут/США) — онлайн, в Сеуле (Корея) и Москве — вживую. Полуфинал и финал традиционно прошли в Калининграде, где конкурс был создан Верой Таривердиевой в 1999 году.

Имена лауреатов и дипломантов объявили публично на церемонии закрытия 8 сентября. Однако результаты были известны сразу после финальных прослушиваний в Кафедральном соборе, где каждый из конкурсантов исполнил первую или вторую части органной симфонии Микаэла Таривердиева «Чернобыль» и 30-минутную свободную программу, в которую не допускались произведения, представленные участником в первом и втором турах, а также органные транскрипции.

Обладателем первой премии, 5000 долларов и главного приза конкурса — Органного ангела — стал Сунхён Пак из Кореи. Вторую премию и 3000 долларов отдали Полине Пантелеевой (Россия). Третью премию и 2000 долларов присудили Ивану Цареву (Россия). Дипломы и премии в размере 1000 долларов на 14-м Конкурсе получили Ирина Крюкова (Россия) и Илария Ченторрино (Италия). Илария Ченторрино также получила одну из самых важных наград любого Конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева — Диплом за лучшую интерпретацию музыки композитора.

Этим призовой фонд не ограничился: больше 15 филармоний учредили на конкурсе свои призы, пригласив участников выступить с сольными концертами в новом сезоне. Ангажементы предоставили Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургская филармония имени Д.Д. Шостаковича, Российский Национальный музей музыки, Санкт-Петербургский музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина, Белгородская, Томская, Свердловская, Уфимская, Пермская, Самарская, Красноярская, Калининградская филармонии.

Премию, существующую с первого конкурса — «Вера. Надежда. Любовь», — отдала Майе Мокрецовой, не прошедшей в финал, его создательница и арт-директор Вера Таривердиева.

