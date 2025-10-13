Зоопарк просит калининградцев приносить лотки от яиц

Фото пресс-службы Калининградского зоопарка
Калининградский зоопарк с благодарностью примет от горожан яичные лотки. «Зачем нам такая масса лотков? Потому что, их едят!» — сообщила пресс-служба зоосада.

«Несколько сотен трёхсантиметровых двупятнистых сверчков съедают от 10 до 20 полноценных яичных лотков в неделю! <...>Какую пользу принесут ваши лотки? Они станут домом для сверчков, а сверчки, в свою очередь, станут питательным кормом для рептилий и прочих пресмыкающихся», — пояснили в зоопарке.

Передавать тару из-под яиц можно не заходя в зоопарк — через кассы с проспекта Мира и со стороны ул. Чайковского.


