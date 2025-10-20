«Горшочек, не вари»: в Калининградский зоопарк принесли годовой запас лотков от яиц (фото)

Фото: Калининградский зоопарк

Лотков от яиц, которые принесли калининградцы для сверчков в зоопарк, хватит не менее чем на год. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Горшочек, не вари! По всей видимости, за прошедшую неделю в Калининградской области было съедено рекордное количество яиц, потому что нам принесли столько лотков, что их хватит всем сверчкам не менее, чем на год», — говорится в сообщении.

Количество лотков, как уточняется, измеряют «в человеках ростом метр семьдесят». Их уже набралось четыре и хватило не только террариуму, но и другим секторам: часть забрали «Хищные и ластоногие», часть — «Австралийский континент».

Всем, кто хотел, но не успел донести лотки, в зоопарке посоветовали не выкидывать их на мусорку, «умножая вредные испарения от разлагающихся отходов», а отвезти на площадку раздельного сбора отходов по адресу: ул. 5-я Причальная, 2а.

«Благодарим всех, кто помог нам обеспечить сверчков жильём! Спасибо вам за такую отзывчивость», — добавили в учреждении.

Лотки предназначались для несколько сотен трёхсантиметровых двупятнистых сверчков. В яичной таре насекомые живут, а заодно и поедают её. Сверчки, в свою очередь, служат кормом для рептилий и прочих пресмыкающихся.

