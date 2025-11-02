Музей янтаря победил в голосовании как лучший культурно-исторический объект

Калининградский Музей янтаря победил во всероссийском голосовании за звание лучшего музея / культурно-исторического объекта. По итогам голосования он набрал 23% голосов, всего на 1% обогнав «Парское подворье» из Ивановской области. Третье место занимает историко-архитектурный комплекс «Усолье Строгановское» из Пермского края, у него 20%.

Как сообщил «Новому Калининграду» директор Музея янтаря Константин Петунин, голосование закончилось 1 ноября, однако пока идёт подведение итогов.

«Согласно правилам голосования, период подведения итогов со 2 по 28 ноября 2025 года, — уточнил он. — Оповещение победителей голосования — до 8 декабря 2025 года. Период награждения победителей — до 8 декабря 2025 года».

В описании номинации, в которой победил калининградский музей, говорится, что претендующий на премию объект должен быть неповторимым, а также иметь «большое значение для истории, культуры, архитектуры, этнографии и археологии». В эту категорию можно было относить памятники и монументы, а также музеи и усадебные комплексы.

Организатором турпремии Russian Traveler Awards 2025, посвященной главным туристическим возможностям для жителей России, выступило издание Russian Traveler.