Зеленоградск и Музей янтаря получили туристическую премию Russian Traveler Awards

Зеленоградск и Калининградский областной Музей янтаря стали лауреатами национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025. Об этом сообщает пресс-служба музея и городская газета «Волна».

Зеленоградск третий год подряд признан победителем в номинации «Оздоровительный курорт». Как передает газета «Волна», памятный знак премии на церемонии 8 декабря в Москве получил первый заместитель главы администрации округа Сергей Заболотный. Глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил, что награда присуждена по итогам 2025 года. Премия организована журналом Russian Traveler и посвящена главным туристическим возможностям страны.

Калининградский областной Музей янтаря в блоке «Сокровища России» победил в категории «Культурно-исторические объекты». Награду на той же церемонии принял директор музея Константин Петунин. Премия присуждалась по итогам всероссийского голосования, в рамках которого жители страны несколько месяцев выбирали лучшие объекты — от отелей и курортов до экомаршрутов, музеев и национальных блюд.

«Очень важно, что результат определило народное голосование. Это значит, что наш музей действительно любим и популярен, ведь „vox populi“ не врёт. Эта награда является народным признанием работы всего нашего дружного коллектива», — отметил Петунин, получая премию. Он также подчеркнул, что звание учреждение получает «в год 80-летия Великой Победы» и напомнил о символическом значении здания музея: на башне «Дона» 10 апреля 1945 года было поднято Красное знамя.

Ранее Музей янтаря стал победителем во всероссийском голосовании за звание лучшего культурно-исторического объекта страны, набрав 23% голосов и опередив «Парское подворье» всего на один процент. Третьим стал историко-архитектурный комплекс «Усолье Строгановское» (20%). Голосование завершилось 1 ноября.

В описании номинации, в которой победил калининградский музей, говорится, что претендующий на премию объект должен быть неповторимым, а также иметь «большое значение для истории, культуры, архитектуры, этнографии и археологии». В эту категорию можно было относить памятники и монументы, а также музеи и усадебные комплексы.

Организатором турпремии Russian Traveler Awards 2025, посвященной главным туристическим возможностям для жителей России, выступило издание Russian Traveler.