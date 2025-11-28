Поселение «Кауп» вошло в тройку победителей премии Russian Event Awards в двух номинациях

Фото со страницы «ВКонтакте» «Поселение викингов Кауп»
Фото со страницы «ВКонтакте» «Поселение викингов Кауп»
Центр исторической реконструкции «Кауп» вошел в тройку победителей престижной премии Russian Event Awards 2025 сразу в двух номинациях. Об этом сообщается в официальной группе «Каупа» «ВКонтакте».

«3-е место — Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал. Проект: Иммерсивный спектакль „Дух викингов — Путешествие по 9 мирам“. 3-е место — Лучшее туристическое событие исторической направленности. Проект: Фестиваль эпохи викингов „Кауп“ Это признание того, что наша работа, наша атмосфера и наша любовь к истории действительно ценятся!» — говорится в сообщении.

Напомним, в октябре сообщалось, что Центр исторической реконструкции «Кауп» получил три награды окружного этапа Северо-Западного и Центрального федеральных округов Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Всего к участию в финале было допущено 139 проектов из 19 регионов ЦФО и СЗФО, сообщается на сайте проекта.

