«Кауп» получил три награды международной премии в области событийного туризма

Центр исторической реконструкции «Кауп» получил три награды окружного этапа Северо-Западного и Центрального федеральных округов Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Всего к участию в финале было допущено 139 проектов из 19 регионов ЦФО и СЗФО, сообщается на сайте проекта.



В номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал» иммерсивный спектакль «Дух Викингов — Путешествие по 9 мирам» занял второе место. Организаторами выступили театральная лаборатория «Осколки» и поселение викингов Кауп. Фестиваль «Огненный меч» получил третье место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства (среди городов с населением до 100 000 человек)».

Фестиваль эпохи викингов «Кауп» занял третье место в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности». В этой номинации победу одержали «Средневековые дни в Выборге», которые проводит Общероссийская общественная организация исторического средневекового боя России.

Фестиваль «Большой Кауп» проводится в Калининградской области с 2006 года, с 2016 года — на территории поселения «Кауп» в пос. Романово. Ежегодно на мероприятие приезжают реконструкторы из разных городов и стран.

Напомним, в этом году ЦИР «Кауп» получил три штрафа на общую сумму более двух млн рублей — организацию оштрафовали на 600 тыс. руб. за нарушение требований пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима, а также на 800 тыс. руб. и на за пропаганду ЛГБТ, в октябре — еще на 1 млн руб. по делу об административном правонарушении о пропаганде нетрадиционных ценностей. В центре исторической реконструкции заявили, что не согласны с обвинениями и намерены обжаловать решение суда.

* ЛГБТ — Международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.