Хвать маму за шёрстку: как маленький орангутан Оле учится ходить в зоопарке

Хвать маму за шёрстку: как маленький орангутан Оле учится ходить в зоопарке Хвать маму за шёрстку: как маленький орангутан Оле учится ходить в зоопарке Хвать маму за шёрстку: как маленький орангутан Оле учится ходить в зоопарке Хвать маму за шёрстку: как маленький орангутан Оле учится ходить в зоопарке Хвать маму за шёрстку: как маленький орангутан Оле учится ходить в зоопарке Хвать маму за шёрстку: как маленький орангутан Оле учится ходить в зоопарке Хвать маму за шёрстку: как маленький орангутан Оле учится ходить в зоопарке Хвать маму за шёрстку: как маленький орангутан Оле учится ходить в зоопарке Хвать маму за шёрстку: как маленький орангутан Оле учится ходить в зоопарке Хвать маму за шёрстку: как маленький орангутан Оле учится ходить в зоопарке Хвать маму за шёрстку: как маленький орангутан Оле учится ходить в зоопарке Хвать маму за шёрстку: как маленький орангутан Оле учится ходить в зоопарке Хвать маму за шёрстку: как маленький орангутан Оле учится ходить в зоопарке Хвать маму за шёрстку: как маленький орангутан Оле учится ходить в зоопарке Хвать маму за шёрстку: как маленький орангутан Оле учится ходить в зоопарке Хвать маму за шёрстку: как маленький орангутан Оле учится ходить в зоопарке Хвать маму за шёрстку: как маленький орангутан Оле учится ходить в зоопарке Хвать маму за шёрстку: как маленький орангутан Оле учится ходить в зоопарке Хвать маму за шёрстку: как маленький орангутан Оле учится ходить в зоопарке Хвать маму за шёрстку: как маленький орангутан Оле учится ходить в зоопарке Хвать маму за шёрстку: как маленький орангутан Оле учится ходить в зоопарке Хвать маму за шёрстку: как маленький орангутан Оле учится ходить в зоопарке
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В ноябре 2018 года в Калининградском зоопарке родился орангутан (впервые за 23 года!). Родителями стали самка Нона и самец Бенджамин, который, к сожалению, умер в апреле прошлого года.

Малыша назвали Оле, что в переводе с норвежского означает «прародитель». Он получил скандинавское имя, поскольку большую часть жизни его отец прожил в датском зоопарке. Сейчас Оле больше года. «Он ещё маленький, держится за мать, питается её молоком, но начал потихоньку отходить от Ноны, — рассказала пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова. — Оле активно исследует всё вокруг — интеллектуальную кормушку в вольере, весы, принимает участие в медицинских тренингах, научился отзываться на своё имя и подавать руку. Это очень важно, так ему можно померить температуру, провести осмотр, в будущем при необходимости взять анализ. Нона, в свою очередь, оказалась очень бдительной мамой. Она тщательно контролирует все то, что происходит с Оле».

В этом году Калининградский зоопарк надеется найти для Ноны новую пару. Учреждение уже направило запрос в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов.

Фото — Виталий Невар / Новый Калининград


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