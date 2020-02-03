Хвать маму за шёрстку: как маленький орангутан Оле учится ходить в зоопарке

В ноябре 2018 года в Калининградском зоопарке родился орангутан (впервые за 23 года!). Родителями стали самка Нона и самец Бенджамин, который, к сожалению, умер в апреле прошлого года.

Малыша назвали Оле, что в переводе с норвежского означает «прародитель». Он получил скандинавское имя, поскольку большую часть жизни его отец прожил в датском зоопарке. Сейчас Оле больше года. «Он ещё маленький, держится за мать, питается её молоком, но начал потихоньку отходить от Ноны, — рассказала пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова. — Оле активно исследует всё вокруг — интеллектуальную кормушку в вольере, весы, принимает участие в медицинских тренингах, научился отзываться на своё имя и подавать руку. Это очень важно, так ему можно померить температуру, провести осмотр, в будущем при необходимости взять анализ. Нона, в свою очередь, оказалась очень бдительной мамой. Она тщательно контролирует все то, что происходит с Оле».