Афиша Калининграда: встреча выпускников, игра «Локомотива» и «этажи истории»

Трибьют «Кино» в исполнении группы «Четыре» в «Бастионе», кинопоказ в «Доме молодёжи», фирменная вечеринка «I love the 90s — Вечер встречи выпускников» на «Вагонке», специальная экскурсия в Музее искусств, матч «Локомотива» против казанского «Динамо АК Барс» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, как не пропустить самые интересные события первых февральских дней.

В выходные в Калининградском историко-художественном музее будет возможность увидеть выставку «Пётр I. Жизнь во благо России» (6+), которая приурочена к 300-летию со дня смерти Петра I. В экспозиции представят более 20 работ члена Союза художников РФ, выпускника Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, члена Академии русской словесности Анатолия Перевышко, который посвятил 30 лет созданию картин, описывающих жизненный путь царя-реформатора с юных лет до последних дней жизни.

В пятницу, 31 января, в 19:00 в арт-резиденции «Дом молодёжи» состоится показ отреставрированного фильма «Курьер» 1986 года режиссёра Карена Шахназарова (18+). Формат встречи: введение — просмотр — обсуждение. Особое внимание уделяется составляющим сюжета фильмов: как обстановке внутри, так и внешним обстоятельствам, а также переживаниям героев.

В «Бастионе» 31 января в 20:00 начнётся концерт Сергея Калугина — фронтмена группы «Оргия Праведников», который выпустил альбом в стиле дарк-фолк (18+). Он совмещает в своём творчестве классическую гитару с традиционными мотивами рок-музыки, барокко, фламенко. «Средневековая мифология и христианская мистика, простые истины, таинственные откровения и этнические напевы переплетаются в творчестве маэстро. Поэтому каждый концерт становится совместным путешествием по другим мирам», — рассказывают организаторы.

1 февраля, здесь же, в 20:00 стартует трибьют «Кино» в живом исполнении группы «Четыре» (18+). Как обещают организаторы, специально подготовленная программа позволит послушать любимую музыку и ощутить ритмический строй легендарной группы. На сцене — Александр Чернушевич (гитара), Артем Силанов (гитара), Павел Шатохин (ударные) и Евгений Тихонов (бас). Вокал — Юрий Архипов.

На «Вагонке» 1 февраля пройдёт фирменная вечеринка «I love the 90s — Вечер встречи выпускников» (18+). Обещают все лучшие хиты 90-х годов, хоровое пение и танцы на танцполе. За пультом всю ночь будет резидент «Вагонки» — DJ Alex Strokes. Начало в 22:00.

В пространстве «Сигнал» 1 февраля в 12:00 покажут спектакль «Старик и Крыса» (6+). Сразу после спектакля для детей проведут «Час карандашных рисунков и деловых знакомств»: пока юные зрители будут рисовать полюбившихся героев, для взрослых на сцене пройдет networking, где у каждого будет 3-4 минуты, чтобы рассказать о своём деле или увлечении. «Не забывайте визитки, друзья, могут пригодиться. Закончим мы, конечно же, выставкой рисунков и поздравлением юных иллюстраторов», — пишут организаторы.

1 февраля в 17:00 в Музее искусств начнётся специальная экскурсия по «этажам истории» в честь дня рождения архитектора Генриха Мюллера, по проекту которого построено здание бывшей кёнигсбергской биржи (6+). Гости рассмотрят сохранившиеся архитектурные детали и украшения, напоминающие о роскоши торговой биржи, посетят музыкальный кабинет и башню. Эдуард Иванков, историк музея, расскажет, что общего у культового сооружения XIV века с общественным зданием XIX столетия.





Концерт «Магия севера» пройдёт 2 февраля в «Янтарь-холле» (12+). На сцену выйдет Олена УУТай — этно-музыкант, виртуоз игры на варгане, мастер горлового пения и носитель культуры северных народов России. Олена отмечена наградой правительственного уровня «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)» за вклад в развитие национальной культуры, полуфиналист Britain’s Got Talent (Великобритания) и финалист Das Supertalent (Германия). Концерт начнётся в 18:00.

В Калининградской областной филармонии имени Е.Ф.Светланова 2 февраля в 18:00 состоится премьера программы «Роман с гитарой» (6+). В программу вошли произведения гениев разных эпох: Ф. Тарреги, Х. Родриго, Л. Боккерини, А. Вивальди, А. Бородина, В. Калинникова. На концерте выступит необычный альянс исполнителей — гитарист Роман Бурматов, артист Калининградского областного оркестра русских народных инструментов, а также струнный квартет филармонии: Елена Балюк — скрипка, Елена Юрченко— скрипка, Елена Горшкова — альт, Анна Иванова — виолончель. За органом — лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк.



