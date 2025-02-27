Афиша Калининграда: концерты Крида и ToxiS, матчи «Локомотива» и «Балтики»

Масленичные гуляния, концерты любимца женской аудитории Егора Крида и звезды мировой оперной сцены Алессандро Сафина, выставки, лекции и дискуссии, очередные матчи «Локомотива» и «Балтики» — рассказываем, как провести первые весенние выходные.

В пятницу, 28 февраля, в Балтийском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина открывается культурно-просветительский проект «Музей „Книга художника“: от livre d’artiste до бук-арта» (12+). «Проект представляет уникальное собрание московского музея, посвященного такому явлению в современном искусстве, как „книга художника“. <...>В экспозиции проекта — подлинные шедевры из коллекции музея — 29 произведений художников из России, Египта, Иордании, Ирландии, Южной Кореи, США, Великобритании и других стран мира. Проект представляет основные жанры и направления книги художника», — уточняется в анонсе. В день открытия вход свободный, в дальнейшем стоимость билета составит 150 рублей для льготных категорий и 300 — для остальных посетителей. Презентация проекта состоится в 18:00. Экспозиция продлится до 20 апреля.

«Хиты на все времена» прозвучат 28 февраля в «Бастионе» в исполнении группы Krissmen (0+). Организаторы обещают два часа живого звука и песни, которые знают все, — от блюза и соула до поп-рока. Концерт начнётся в 20:00.





На «Вагонке» 28 февраля состоится концерт группы «Гудтаймс» (18+). В программе прозвучат в том числе хиты «Спасибо, Артём», «Пора смириться», «Гори», «Видение» и другие. Начало концерта — в 20:00. В субботу, 1 марта, в 18:00 на этой же сцене выступит российский исполнитель Toxi$ (16+). Концерт состоится в рамках тура «Out of love tour».

1 марта в 18:00 в «Янтарь-холле» начнётся концерт звезды мировой оперной сцены — Алессандро Сафина, который выступит в сопровождении Калининградского симфонического оркестра (6+). «Если вы хотите преподнести своей возлюбленной нечто особенное на праздник 8 Марта, билеты на Алессандро Сафина (Alessandro Safina) станут лучшим подарком. Этот романтический вечер запомнится вам обоим надолго и, возможно, станет одним из самых счастливых воспоминаний о начале вашей любви», — убеждают в анонсе.





В клубе «Ялта» 1 марта выступит группа Lascala, которая в своём творчестве сочетает рок-музыку с культурой испаноязычного мира (18+). Коллектив представит новую программу «На контрастах». Для поклонников тяжелой музыки со сцены прозвучат такие «боевики», как «Танго», «Агония», «Выживу», «Реванш», а для любителей зажигательной латины — «Пятница», «Севилья», «Мачете», «All Inclusive» и многие другие.

В Зеленоградске 1 марта в 12:00 стартует семейный фестиваль «День рождения Зеленоградского кота» (0+). «Для котов, кошечек и котяток готовим конкурсы и викторины, костюмированное шествие, игровую познавательная программа от КотоФЕИ и много радости», — рассказывают в анонсе. В воскресенье, здесь же, состоится народное гуляние «Масленица пришла, в хоровод всех позвала!», где проведут хороводы, традиционные состязания, а также подадут блины (0+). Начало — в 12:00.

1 марта калининградский «Локомотив» сыграет с командой из Санкт-Петербурга в ДС «Янтарный» (0+). Матч пройдёт в рамках предварительного этапа 25 тура PARI Суперлиги 2025. Начало матча — в 18:00.

В воскресенье, 2 марта, возобновятся матчи Первой лиги по футболу. Согласно календарю турнира, в этот день калининградская «Балтика» примет ярославский «Шинник» на «Ростех Арене» (0+). Встреча запланирована на 18:00.





В ДС «Янтарный» 2 марта состоится концерт российского исполнителя и певца Егора Крида (16+). «Музыка Егора Крида — мейнстрим и верхние строчки чартов, его концерты — запоминающееся и яркое шоу. Крид умело компилирует в творчестве несколько музыкальных стилей. Это разнообразие и позволяет музыканту создавать неповторимые песни, которые мгновенно становятся хитами для разных поколений: на концертах у Егора публика всех возрастов — от миллениалов до альфа-поколения», — так его концерты оценивают в анонсе. Начало — в 20:00.

В «Янтарь-холле» 2 марта состоится концерт «Послушай, как звучит любовь», который представят камерный оркестр и солисты Калининградской филармонии (6+). В программе: знаменитые мелодии из кинофильмов «Серенада Солнечной долины», «Шербурские зонтики», «Тегеран-43», «Завтрак у Тиффани», «Новый кинотеатр «Парадизо», а также музыка Дженкинса, Пьяццоллы, Андерсона, Цфасмана, пронзительная «Скажите, девушки, подружке вашей», нежная «O sole mio», пылкая «Бесаме мучо», эмоциональная «Time To Say Goodbye» и многое другое.

В Центральном парке 2 марта с 11:00 до 13:00 пройдут Масленичные гуляния (0+). «Вместе с нами провожать и встречать будут народные фольклорные коллективы „Талица“ и „Молвинец“. Яркие костюмы, песни и танцы, хороводы и игры, конкурсы на знание традиций праздника и, конечно же, призы! А для гурманов и просто хороших едоков — БЛИНЫ на любой вкус и размер!» — обещают организаторы. Вход свободный.

Отмечать Масленицу также начнут 2 марта в 12:00 в Калининградском зоопарке (0+). В программу войдут песни, танцы, хороводы, игры и забавы. «Будем пилить дрова на скорость, гнуть стальные прутья, тягать гири и перетягивать канаты. Устроим детские бои на мечах, попытаем удачу в беспроигрышной лотерее и викторине про Масленичные традиции. Попробуем жаренное мороженое и летающую... сладкую вату! Гурманов порадуем традиционными и японскими блинами с самыми разными начинками. Вместе с маститыми мастерами научимся расписывать ложки и матрешек, шить красивые штучки из ткани, делать имбирные пряники и маленькие фигурки маслениц», — рассказывают организаторы. Вход по обычным входным билетам, а также, пригласительным и абонементам. Билеты рекомендуют покупать на сайте.

Проводить зиму с размахом планируют и в парке «Юность» 2 марта (0+). В 13:00 начнутся хороводы, танцы и конкурсы, гостей ждёт «блинный рай», аттракционы без ограничений, фотозона в масленичном стиле и торжественное сжигание чучела.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»