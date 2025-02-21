«Книга художника»: в Калининграде представят уникальное собрание московского музея (фото)

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28 февраля в Балтийском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открывается культурно-просветительский проект «Музей „Книга художника“: от livre dʼartiste до бук-арта» (12+). Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Проект представляет уникальное собрание московского музея, посвященного такому явлению в современном искусстве, как „книга художника“. <...>В экспозиции проекта — подлинные шедевры из коллекции музея — 29 произведений художников из России, Египта, Иордании, Ирландии, Южной Кореи, США, Великобритании и других стран мира. Проект представляет основные жанры и направления книги художника», — уточняется в анонсе. На выставке можно будет увидеть книги-рубашки, книги-объекты, поп-ап-книги, книги-гармошки, а также мультимедийные и интерактивные.

Презентация проекта состоится 28 февраля в 18:00 в Балтийском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина: Калининград, проспект Победы, 5А. В день открытия вход свободный, в дальнейшем стоимость билета составит 150 рублей для льготных категорий и 300 — для остальных посетителей. Экспозиция продлится до 20 апреля.


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