День рождения ММО, «Вертинский» и «Балтика»: афиша Калининграда на выходные

35-летие Музея Мирового океана, Александр Домогаров на сцене «Янтарь-холла», матч «Балтики» на «Ростех Арене», концерты в «Ялте», «Бастионе», «Складе» и других клубах — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем о главных событиях предстоящих выходных.

В пятницу, 11 апреля, в клубе «Ялта» с большой сольной программой появится Антоха МС (12+). «Его музыка — это смесь рэгги, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диско. 2024 год стал по-настоящему прорывным для артиста», — говорится в анонсе. Начало концерта — в 19:00.

11 апреля в 21:00 в «Бастионе» стартует мощный трибьют концерт «Best of rock» группы «Black Bulls» (18+). Обещают лучшие рок-хиты и невероятный вокал калининградского исполнителя Васи Меркьюри. В 23:00 здесь начнётся космическая диско-пати с DJ set от INSPIRA (18+).

В лаунж-баре «Моцарт» 11 апреля состоится StandUp Show (18+), где «опытные комики Калининградского стендап-клуба проверят свой материал». Цена билета — от 500 руб.

Концерт группы Konig Tribute Band пройдёт 11 апреля в клубе «Склад» (16+). Вход — 1000 рублей, начало — в 21:00.

В «Янтарь-холле» 11 апреля представят постановку «Вертинский» в джазовых аранжировках (12+). «Это музыкально-драматический спектакль, состоящий из главных песен выдающегося русского шансонье. Действие пройдет в сопровождении квартета Евгения Борца. А драматической частью станут письма, стихи и воспоминания Александра Вертинского», — рассказывают организаторы. Начало — в 19:00.

В Калининградской областной филармонии имени Е.Ф.Светланова 11 апреля состоится органный концерт «Гимн солнцу и звёздам» ко Дню космонавтики (12+). В органном исполнении Марии Гаврюк прозвучат Бах, Титлуз, Вьерн, Далье и Циммер. Концерт начнётся в 19:00.

Погрузиться в путешествие по просторам Вселенной предлагают 11 апреля на выставке «Мистика синего» в Музее искусств (6+). Гостям смогут вдохновиться работами Андрея Соколова — художника, создавшего космические пейзажи, не покидая Земли. Экскурсию проведёт художник-педагог Марина Щиткова, начало — в 16:00. В 17:00 здесь пройдёт встреча с художником Ольгой Ульяновой на выставке «Ренессансные сны», где она расскажет о живописи и графике, которые вдохновлены традициями итальянского Возрождения (6+).





В субботу, 12 апреля, Музей-заповедник «Музей Мирового океана» отметит своё 35-летие. В день рождения музей подготовил специальную программу (0+). «По-особенному встретит в этот день посетителей Набережная исторического флота: торжественным маршем пройдут гости праздника, чествуя суда музейной флотилии под сопровождение духового оркестра Дважды Краснознаменного Балтийского флота. На сцене „под волной“ экспозиционного корпуса „Планета Океан“ прозвучат музыкальные номера, состоятся выступления творческих коллективов, — говорится в программе мероприятия. — День рождения музея совпадает со знаменательным денем в истории нашей страны — когда полёт советского космонавта открыл человечеству новую эру — космическую. К этому событию приурочены тематические лекции: „Хроники космической гавани“, „Космический флот Советского Союза — из глубин океана в бездны космоса“». Ярким завершающим штрихом праздника станет световое шоу на борту НИС «Космонавт Виктор Пацаев».

В «Сигнале» пройдёт творческий вечер «Поэзия Файн Арт», посвящённый интерактивной выставке картин в стиле Fine Art от московского фотохудожника и поэта Жанны Белобородовой (16+). «На литературном вечере поэт Ольга Радионова представит лирический блок „Выплыть нельзя испариться“. Этот вечер — прекрасный повод завести новые знакомства, узнать истории других людей через фотографии, проявить себя в роли чтеца и подзарядиться творческими флюидами», — пишут организаторы. Мероприятие начнётся в 17:00.

В «Янтарь-холле» 12 апреля покажут спектакль «Почему каждый раз?» (12+) по пьесе Жеральда Сиблейраса и Жана Делля в переводе И.Именитова «Опоздание на полтора часа». В ролях — российские актёры Людмила Артемьева и Вадим Андреев. Продолжительность составит 2 часа с антрактом.

Благотворительный центр «Верю в чудо» 12 апреля с 12:00 до 20:00 проведёт благотворительный маркет в арт-пространстве «Заря» (0+). Мероприятие пройдёт в поддержку реабилитационного лагеря «Мираклион» для семей с детьми, пережившими онкологические заболевания. Посетители смогут приобрести одежду, аксессуары, украшения, предметы интерьера, косметику от лучших калининградских брендов, принять участие в творческих мастер-классах, получить консультации от стилистов и т.п. Вход свободный. Собранные во время мероприятия средства пойдут на организацию лагеря «Мираклион».





Музыкальная группа Stigmata выступит в рамках большого тура в «Ялте» 12 апреля (18+). «Будет новьё, будут любимые старые боевички, будут презентации того, чего вы не ожидали, но мы верим, что вам понравится. Разминайтесь, скоро будем мутить сёрклпит, мошпит, стейдждайвинг и всё остальное. Будьте готовы», — приглашают организаторы. Начало — в 20:00.

В клубе «Калининград Сити Джаз» 12 апреля гости услышат лучшие хиты от рока до попсы в исполнении группы «Танцы Плюс» (18+). Начало — в 20:00.

В воскресенье, 13 апреля, в Калининградской областной филармонии пройдёт выступление Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф.Светланова (12+). В программе: П.Чайковский, С.Прокофьев. Начало — в 18:00.