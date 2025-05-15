«Музейная ночь», матч «Балтики» и NЮ: афиша Калининграда на выходные

«Музейная ночь» в культурных учреждениях Калининградской области, «Вечер русского рока» в Бастионе, концерты топовых российских исполнителей NЮ в ДС «Янтарный» и Pharaoh в «Резиденции королей», заключительный домашний матч «Балтики» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» представляем самые интересные события предстоящих выходных.

16-17 мая в Калининградской области пройдёт «Музейная ночь» (6+). В этом году жители и гости Калининградской области могу приобрести единый билет, по которому им предлагают посетить восемь учреждений: Музей янтаря, Музей изобразительных искусств, Музей Мирового океана, Кафедральный собор, Дом Китобоя, Историко-художественный музей, Музей «Фридландские ворота» и Балтийский филиал Пушкинского музея. Так, на территории Музея янтаря (6+) пройдёт концерт ансамбля песни и пляски дважды Краснознаменного Балтийского флота, выставка макетов вооружения и экипировки Красной армии, фотовыставка «Время памяти», а также прозвучит жестовая песня в исполнении детей из «Школы-интерната» п. Сосновка. 16 мая в 19:30 от музея стартует веломаршрут «По следам графа цу Дона» (6+). В Музее изобразительных искусств (6+) пройдут обзорные экскурсии нон-стоп по выставкам «Лица Победы. Герои и свидетели», «Ренессансные сны», «Мистика синего», «Город Гофмана. Тайны двух миров» и «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем». С подробной программой «Музейной ночи» можно ознакомиться по ссылке.

В «Янтарь-холле» в пятницу, 16 мая, покажут лирическую комедию «Заложники любви» (16+). «Вот и встретились два одиночества в Рождественский вечер. Он — командированный в Россию американец, Она — очаровательная русская вдовушка. А в Рождество, как известно, происходят всякие чудеса... » — говорится в анонсе. В ролях: народный артист РФ Александр Панкратов-Черный, народная артистка РФ Ольга Мугрычева, а также Игорь Бунаков и Светлана Тома.





В «Бастионе» 16 мая в 20:00 состоится «Вечер русского рока» (16+). NEW VERSION & AmonBeat исполнят любимые хиты рока 90-х. В 22:00 здесь начнётся трибьют-шоу «The Matrix» (18+). Приветствуются тематические костюмы — будет конкурс с подарками. Вход свободный. В клубе «Склад» 16 мая пройдёт весенний концерт учеников студии «Мантра» (16+). Исполнена будет живая музыка — вокал, гитары и барабаны. Начало концерта — в 19:00.

Группа Jane Air выступит 16 мая в 20:00 в клубе «Ялта» (18+). «Возвращаем эпоху, когда музыка была не только энергией и драйвом, но и самой жизнью. JANE AIR готовы устроить вам настоящую NU METAL вечеринку, жечь лучшие треки и легендарные боевики», — обещают организаторы. В субботу, 17 мая, в «Ялте» в рамках юбилейного тура выступят представители отечественной тяжелой сцены — группа Neverlove (16+). Концерт начнётся в 19:00.

В «Резиденции Королей» 17 мая в 20:00 выступит российский рэп-исполнитель Pharaoh (16+).





Мюзикл-шоу «Нотр Дам де Пари» представят 17 мая в «Янтарь-холле» (6+). «Мюзикл-шоу — это яркая, динамичная, костюмированная театрализованная программа, в которой не просто звучат арии из знаменитых мюзиклов, а демонстрируются отрывки из спектаклей, которые связаны между собой в единую историю интересным конферансом» — гарантируют в анонсе. Начало — в 19:00.

В Калининградской областной филармонии имени Е.Ф.Светланова 17 мая прозвучат «Мелодии кино» (6+). Исполнители: лауреаты международного конкурса и премии Калининградской области «Признание» Юлия Василькова (сопрано), Анна Ушакова (фортепиано), лауреаты международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган), Елена Токовинина (скрипка), Алеся Лымарь (флейта), Полина Гайчук (арфа), Александр Добролюбов (ударные), а также струнный квартет филармонии. В программе: музыка Нино Роты, Э. Морриконе, Э. Артемьева.

В поселении викингов «Кауп» 17 мая проведут «День с викингами» (0+). Гостей ждут древние ремесла, экскурсия и мастер-классы, а также средневековая кухня. Посетители также смогут примерить на себя доспехи, пострелять из лука или арбалета и создать своими руками свечу или узор на ткани.





На «Ростех Арене» в субботу состоится заключительный домашний матч сезона: «Балтика» сыграет против красноярского «Енисея» (0+). Матч запланирован на 16:00. 10 мая в результате ничьей в матче с «Черноморцем» сине-белые вернулись в Российскую Премьер-лигу — калининградцы набрали 67 очков после 32 туров первенства.

В воскресенье, 18 мая, в Калининградском историко-художественном музее в рамках проекта «Джаз на колёсах» пройдёт концерт «Валерий Ободзинский. Встреча с песней» (6+). Под управлением Станислава Матковского — лауреата международных джазовых фестивалей и многолетнего руководителя Калининградского джаз-клуба — выступит ансамбль «Акцент». Начало — в 15:00.

В ДС «Янтарный» 17 мая на сцену выйдет российский музыкант NЮ (16+). «В этом мае NЮ готовит для вас настоящий музыкальный подарок — эксклюзивный сольный концерт для ценителей качественной музыки! В программе вас ждут любимые хиты и музыкальные новинки, которые обязательно завоюют ваше сердце», — говорится в анонсе. Начнётся концерт в 20:00.

Отчётный концерт выпускников «Не Школы Барабанов» пройдёт 18 мая в клубе «Склад» (18+). В программе — песни самых разных рок-групп и исполнителей. Начало — в 16:00.

20 мая во Дворце культуры железнодорожников состоится концерт, посвящённый дню рождения автора и исполнителя авторских песен Натальи Кучер (16+), на котором также выступят основатели коллектива «Сурганова и Оркестр». «В программе вечера: Светлана Сурганова — поэт, музыкант, основатель и лидер группы „Сурганова и Оркестр“, Валерий Тхай — сооснователь музыкального коллектива „Сурганова и Оркестр“, Ирина Фаренбрух — петербургский поэт, а также сама Наталья Кучер», — сообщают организаторы. Отмечается, что творческий вечер станет подарком Наталье Кучер, которая родилась и работала в Калининграде.



Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»