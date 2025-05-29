«Забег в лето», фестиваль красок и «Roxette» в филармонии: афиша Калининграда на выходные

«Экскурсия к органу» для юных посетителей и трибьют «Roxette» в филармонии, «Школьный дискач» для выпускников всех поколений в «Бастионе», благотворительный «Забег в лето» на острове Канта, фестиваль красок в парке «Юность», стендап-концерт в «Резиденции королей» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, какие события уходящей весны и первого дня лета стоит посетить.



В пятницу, 30 мая, В Балтийском филиале ГМИИ им. А. Пушкина пройдёт лекция об истории Ленинградской симфонии: «Ленинградская симфония Шостаковича: балет и музыка» (12+). «В самом начале войны молодой композитор Дмитрий Шостакович выступил с заявлением о том, что начал работать над новым крупным произведением — Седьмой симфонией. Он посвятил ее Ленинграду, и таким образом симфония получила не только порядковый номер, но и название „Ленинградская“. А через двадцать лет молодой хореограф Игорь Бельский поставил балет на первую часть знаменитой симфонии Шостаковича. Короткий балет обрёл всесоюзную славу, с ним родился новый подход к символической образности в балетном искусстве. Приглашаем вас узнать об истории Ленинградской симфонии и посмотреть балет в компании и с комментариями балетоведа Дарьи Сергиевой», — пишут в анонсе.

В Калининградской областной филармонии им. Е.Ф.Светланова 30 мая пройдёт концерт органной музыки «От Баха до Queen» (6+). «Иоганн Себастьян Бах, Эдвард Григ, Джон Уильямс, „Квин“, Петр Ильич Чайковский и „Аэросмит“... Что может объединить этих музыкантов из совершенно разных стран и эпох? В зале филармонии столь смелый музыкальный „коктейль“ составит „дуэт“ органа филармонии и органистки Анны Юсуповой», — рассказывают организаторы. Начало — в 19:00.

В «Бастионе» 30 мая пройдёт «Школьный дискач» — «последний звонок для всех, кто хоть раз держал в руках дневник» (16+). «Дежурные» проверят наличие дневников и форму, «учители физкультуры» проведут уроки танцев, а также будут организованы «школьное радио», «медляк-лотерея» и «контрольная по хитам», на которой нужно будет угадать треки из 90-х и 00-х. Дресс-код: всё, что ассоциируется со школой. Вход — 500 руб.





В субботу, 31 мая, в «Резиденции королей» в рамках большого сольного стендап-тура с новой программой выступит Елизавета Варвара Аранова — сценарист, режиссёр, стендап-комик и постоянный резидент шоу «Женский стендап» на ТНТ (18+). Начало — в 19:00.

В кафе-баре «ЧИЛ&НТАНО» 31 мая пройдёт моноспектакль «Тройка» — шоу, в котором зритель может выйти на сцену и сыграть историю вместе с актером импровизации (18+). Импровизатор и комик Клим Климентьев сыграет 3 юмористических новеллы, отталкиваясь от предметов, музыки и слов зрителя. Программа начнётся в 20:00.

Музыкальные группы «другиЕноты» и «Делай Громче» выступят 31 мая в 21:00 в клубе «Склад» (18+). «Самые крутые мэшапы, популярные русские и зарубежные хиты. Также после концерта вас ждет дискотека, только лучшие и только любимые Поп и Рок хиты! Не пропусти возможность зарядиться энергией, будет громко, ярко и незабываемо!» — обещают организаторы. Вход свободный.

В «Янтарь-холле» 31 мая представят мюзикл-драму Александра Рагулина «Последний Романовъ» (12+). «„Последний Романовъ“ — это драматический взгляд на трагическую историю царской семьи, осмысленный в жанре мюзикла. Такого эмоционального и глубокого подхода к вопросу ещё никто не предлагал», — говорится в анонсе. В ролях: звезды российских мюзиклов, популярные актеры театра и кино. Начало спектакля — в 17:00.

Сергей Безруков появится на сцене ДС «Янтарный» 31 мая, представляя спектакль «Хулиган. Исповедь» (16+). «В спектакле песни на стихи Есенина и сами стихи в исполнении Сергея Безрукова сотканы в трагическую историю о судьбе великого русского поэта. За два часа перед нами пронесётся вся его жизнь: его мечты и разочарования, метания и душевная боль, любовь, стихи — и трагический финал. Это исповедь Поэта, в которой нет ни единой выдуманной строчки — все слова, звучащие в спектакле, принадлежат самому Есенину», — рассказывают в анонсе.





Концерт «Органная Франция» пройдёт 31 мая в филармонии (6+). Исполнитель — Анна Юсупова, в программе прозвучат произведения Луи Маршана, Луи Клод Дакена, Луи Клерамбо, Сезара Франка и Жана Лангле. Начало — в 17:00.

31 мая в 23:45 стартует благотворительный «Забег в лето» центра «Верю в чудо». (6+). Участники могут выбрать дистанцию: 1,3 км для всех желающих или 4,6 км для подготовленных бегунов (потребуется медсправка о допуске на дистанцию). Сбор начнётся в 21:00 на площадке перед Кафедральным собором. Прямо на месте можно будет сделать неоновый аквагрим и приобрести неоновый браслет за пожертвование, также будет организована зона с угощениями. Взнос за участие — 650 руб. для взрослых, дети бегут в сопровождении взрослого бесплатно. Собранные средства помогут оснастить детский хоспис «Дом Фрупполо», который строится на ул. Дм. Донского.

В воскресенье, 1 июня, в 14:00 в Железнодорожных воротах состоится праздник экологических практик и добрососедства «Летний Экодвор», который пройдёт в содружестве с движением «Хранители руин» (0+). В программе: сбор вторсырья и органики, лекции и мастер-классы, обмен книгами и рассадой, ботаническая прогулка, обустройство грядок в общественном огороде, фудшеринг и другие активности. Вход свободный, прийти можно с питомцем при соблюдении мер безопасности и гигиены.

В Парке «Юность» 1 июня проведут 9-й интерактивный музыкальный фестиваль красок «Цветолетофест» (0+). Обещают музыку, «от которой ноги сами идут в пляс», тонны краски и конкурсы. Начало — в 12:00.





Праздник для детей и родителей «#Мамапапафест» пройдёт 1 июня в ДС «Янтарный» (0+). На фестивале организуют активности для детей от 4 лет, забег в ползунках для малышей от 5 месяцев, гонки в коробах, парад колясок, интерактивную сказку, маркет с разнообразными товарами, а также мастер-классы и фотозону. Начало — в 11:00.

1 июня в филармонии состоится «Экскурсия к органу», которую проведет Анна Юсупова (0+). «В первый день лета Калининградская филармония открывает свои двери для самых юных слушателей! Рады пригласить на необычный праздничный концерт-экскурсию в День защиты детей. Этот концерт позволит совсем юным гостям филармонии прикоснуться к музыкальной культуре, увидеть и услышать замечательный музыкальный инструмент — орган, и полюбить его звучание», — приглашают организаторы. Начало — в 12:00, вход свободный.

В 18.00 в филармонии начнется «Вечер памяти Мари Фредрикссон. Роксет трибьют» (12+). В этот вечер, посвященный памяти вокалистки «Roxette» Мари Фредрикссон, в Концертном зале Калининградской филармонии прозвучат самые известные и знаковые хиты из репертуара «Roxette». На сцене — музыканты группы «Четыре», уже известные калининградскому зрителю по множеству кавер-концертов и трибьютам «the Cranberries» и «Кино». Партии мужского вокала исполнит калининградский певец, известный по исполнению трибьютов «Арии» и «Queen» под псевдонимом Вася Меркьюри. Специальный гость концерта — солистка филармонии, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган).



В «Бастионе» 1 июня концерт даст Дима Вагин — лидер группы «Лётная школа» (12+). «На концерте Димы вы не просто прекрасно проведете время, слушая живую музыку, вы познакомитесь с очень душевным, талантливым и позитивным человеком, погрузитесь в атмосферу добра и уюта», — гарантируют в анонсе. Программа начнётся в 20:00.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»