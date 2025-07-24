Фестивальное изобилие, «Балтика» и депешисты: афиша Калининграда на выходные

Предстоящие выходные в Калининградской области богаты на фестивали. Пока в Светлогорске будет голосить «КиВиН», в областном центре соберутся любители электронной и рок-музыки, причём сразу в двух местах. Поклонникам Depeche Mode не придётся ломать голову, где отметить День рождения Мартина Гора, — мероприятия для них есть и в пятницу, и в субботу. Также трибьюты услышат фанаты Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, Muse, 30 Seconds to Mars и Moby. А ещё планируются танцы на крыше и матч «Балтики». Подробности — в нашем обзоре.

Пятница, 25 июля

Депешисты соберутся отметить День рождения Мартина Гора в клубе «Бастион». Хиты культовой группы для них исполнят New Version & Amon Beat (18+). «Помните, как впервые услышали Depeche Mode? Как их музыка перевернула ваш мир? 25 июля мы соберёмся вместе, чтобы отдать дань уважения легендарной группе, которая стала саундтреком нашей жизни. Этот вечер не просто концерт, это встреча единомышленников, объединённых любовью к DM», — обещают организаторы.

«Два часа мощной бомбической музыки» готовит группа Kelvin band для гостей клуба «Калининград Сити Джаз» (18+). Судя по коллажу на афише, ожидаются хиты групп «Кино», «Чайф», «Танцы Минус» и других.

В клубе «Склад» 25-26 июля пройдёт фестиваль электронной музыки Koenig Synth Fest IV (18+). В лайн-апе заявлены группы из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Краснодара, Перми и Калининграда.

Ещё один фестиваль пройдёт в те же даты на территории речного клуба «Пирс». Хэдлайнеры «самого ожидаемого рейва этого лета» Break Summer Fest II (18+): Lady Waks, Gydra, Ozma, Softskilla, Dav, Mc Wuju, на подхвате «наши местные парни» — DEF и Max Klyuev. Второй день фестиваля посвящён трибьютам: Depeche Mode и Moby — от «ЛондонParis», Muse — от «Мысли вслух», 30 Seconds to Mars и Red Hot Chili Peppers — от Yalta band.





Последние выступят и в «Ночном Каупе» — с хитами группы Linkin Park (18+). «Зрителей ждёт уникальное красивое фаер-шоу, грандиозный размах декораций и спецэффектов», — гласит анонс.

Рок-хиты от El Rodriguez прогремят в баре Morrison (18+).

Кафедральный собор приглашает на концерт «Vive la France», «в котором встретятся самые яркие представители французской органной музыки» (6+).

В Калининградский областной музыкальный театр 25-26 июля отправятся желающие оценить мюзикл «Гоголюцинации Чичикова» (16+). «Это не пересказ поэмы Н. Гоголя „Мёртвые души“, это произведение с собственным сюжетом, — предупреждают авторы постановки.- „Дело о мёртвых душах“ обернётся гротескной комедией-фарсом с элементами мистики и мелодрамы. А детективный финал окажется совершенно непредсказуемым».

В Калининградской областной филармонии выступит испанский органист Даниэль Сальвадор с программой «Семья Бах: органная музыка великой династии» (6+).

Суббота, 26 июля

Музыкальный фестиваль команд КВН «Голосящий КиВиН» (12+) пройдёт в «Янтарь-Холле» 26-27 июля. Ведущий — Валдис Пельш. Телевизионную съёмку планируют провести в воскресенье.

Там же будет представлена сольная программа народного артиста России, пианиста, дирижера, бэнд-лидера, аранжировщика и композитора Сергея Жилина «Рояль — король джаза» (6+). Прозвучит знаменитый «Караван» Дюка Эллингтона и прочая «вечнозелёная» классика, из которой вырос практически «весь этот джаз».

Отдать дань уважения скончавшемуся на днях Оззи Осборну можно в «Бастионе». В трибьют концерте (18+) также прозвучат композиции Queen, Scorpions, AC/DC и других в исполнении Black Bulls и Васи Меркьюри.

Песни Roxette, the Cranberries, Bon Jovi, Nirvana, Guns N’ Roses, the Cardigans и другие зарубежные рок-хиты исполнит группа «Четыре» в клубе «Калининград Сити Джаз» (18+).

На крыше отеля Grand Hotel Royal Lions в Зеленоградске «будут танцы» от проекта Decadance (18+). «Для таких же, как я — понаехавших. Для таких же, как ты — урождённых морских», — пишет автор анонса. Играют Alex Brams, Bebe Sulu, Nothing Special, Remarque, Valery, Monsen. Действуют фейс-контроль и дресс-код.

Песни «Морального Кодекса» прозвучат в караоке-баре «Квартирник» в исполнении Leo & Co (18+).

На сцене средневекового замка «Шаакен» представят «калининградскую версию» рок-оперы «Моцарт» (0+). «Вас ждёт не только прекрасная музыка и не совсем привычная подача театрального шоу, но и немало сюрпризов. В постановке представлен балетный номер, оперное пение, современный танец и даже элементы огненного шоу», — рассказывают организаторы.

«Времена года» Вивальди, Чайковского и Пьяццоллы в исполнении Юлии Иконниковой (орган) и Полины Шульгиной (скрипка) будут слушать в Кафедральном соборе (6+).

«Страсти по Матфею» Баха и «Стабат Матер» Перголези прозвучат в филармонии (6+).

На стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоится матч московского «Спартака» и калининградской «Балтики» (0+). Начало игры — в 14:00.

Воскресенье, 27 июля

В Балтийске отпразднуют День города (0+). Концертная программа на площади «Балтийской славы» продлится с 15 до 22 часов. С 18 до 19 — выступление заслуженного артиста Российской Федерации, основателя проекта «Баян Микс» Сергея Войтенко. Военно-морского парада на этот раз, напомним, не будет. А вот ограничения движения никуда не денутся.

Отправиться во «взрослый лагерь» предлагает «Бастион» (18+). В программе опен-эйра активные вожатые и соревнования между отрядами, турнир по бир-понгу, пивная йога на свежем воздухе, полоса препятствий, пивная эстафета, душевные песни под гитару, танцевальный флешмоб, караоке до утра, фуд-корт, «взрывное Rammshow от Ивана Халеева и жаркое фаер-шоу».

В Кафедральном соборе — «Густи в космосе» (6+). «Диалог гуслей и органа — это разговор двух культур — русской и европейской. Поговорим на языке музыки о настоящем, прошлом, будущем и выйдем за пределы земного пространства. Погуляем по галактике — а именно отойдём от рамок стереотипного понимания возможностей двух таких разных инструментов», — поясняют организаторы.

Концерт «Орган и клавесин. Очарование барокко» (6+) ждёт гостей филармонии. В программе: Бах, Уэсли и Д’Англебер.