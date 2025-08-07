Фестиваль викингов, День льва, летний кинопоказ: афиша Калининграда на выходные

Летний кинопоказ на территории «Ростех Арены», «Матрёшка Пати» в «Лондоне», хип-хоп-фестиваль музыки и танца в клубе «Склад», трибьют-концерты в «Бастионе» и «Лондоне», стендап в кафе-баре «ЧИЛ&НТАНО», День льва в Музее искусств — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» представляем подборку самых ярких событий предстоящих выходных.

В пятницу, 8 августа, в Музее изобразительных искусств пройдёт лекция «Ангелы, золото и фонтаны. Архитектура барокко», которую проведёт методист по научно-просветительской работе Эдуард Иванков (6+). На лекции он расскажет про любимый дворец Петра I, посетители узнают, почему изящный двухэтажный дворец «Марли» в Нижнем парке не имел Парадного зала и в честь кого был назван пейзажный парк «Александрия», где все дышит тишиной и покоем.

В филармонии 8 августа состоится концерт органной музыки «От Баха до Queen» (6+). Лауреат международных конкурсов Анна Юсупова исполнит произведения Баха, Грига, Уильямса, Чайковского и других композиторов.

В Кафедральном соборе сочинения на флейте 8 августа сыграет выпускница лондонской Королевской академии музыки Рута Вайткуте, которой на органе будет аккомпанировать Мансур Юсупов (6+). В программе: Бах, Леклер, Дебюсси, Видор и Булез.

На территории спортивного парка «Ростех Арены» в пятницу будет работать летний кинотеатр. Гостей ждёт кинопоказ внеконкурсной программы фестиваля уличного кино. Вход свободный, начало — в 19:00.





В «Лондоне» с программой «Матрёшка Пати» 8 августа в 21:00 появится группа «Газеты пишут» (18+). «Самая веселая вечеринка уходящего лета! Двухчасовой яркий шоу-концерт из любимых русских песен! Тех, которые стали уже практически народными и обожаемыми публикой!» — пишут организаторы. После концерта гостей ждёт эксклюзивный диджей-сет, конкурс «Битва хоров», фото-рубрика «Очень ценные кадры» и розыгрыш футболки.

Хип-хоп-фестиваль музыки и танца начнётся 8 августа в 17:00 в клубе «Склад» (16+). В программе: танцевальный баттл при поддержке WaveFame, выступление 10 локальных артистов, а также диджей-сет. Вход свободный.

Трибьют-концерт Rammstein в исполнении группы Rammfeuer пройдёт в пятницу в «Бастионе» (18+). Организаторы обещают 2 часа отборных хитов под открытым небом, шоу пиротехники и 15 киловатт звука. Старт — в 20:00

На сцену «Янтарь-холла» 8 августа выйдет российская исполнительница Моя Мишель, которая представит большой сольный концерт и презентует новый альбом «Ангелы и не очень» (12+). Программа начнётся в 19:00.

В субботу, 9 августа, в театре эстрады покажут спектакль «Сумасшедший ужин» под руководством заслуженного артиста России Николая Захарова (16+). «Компания респектабельных господ придумала необычное развлечение. Раз в неделю они устраивают ужин, на который каждый должен привести... полного придурка. Тот, чей придурок больше всех насмешит компанию, будет объявлен победителем. Фуршет для придурка оборачивается вовсе не так, как планировал хозяин», — раскрывают сюжет в анонсе. Начало — в 19:00.

В «Лондоне» 9 августа свой день рождения концертом отметит лидер кавер-группы Konig Tribute Band Тимур Титаренко, который исполнит хиты «Ленинграда», «Дельфина», Xolidayboy. Вход с 20:00, начало — в 21:00.

В кафе-баре «ЧИЛ&НТАНО» в субботу в 20:00 пройдёт «импровизационно юмористически-аналитическое народно-медицинское шоу» (18+). «Ребята в формате импровизации будут искать решение ваших насущных проблем, перебрасываясь шуточками и веселя вас! В этот вечер ваши проблемы будут решать не только комики, а еще и настоящий психолог — Татьяна Глазкова. И посмеемся и про ваши детские травмы успеем поговорить. Приходите!» — приглашают организаторы.







Ежегодный фестиваль викингов пройдёт 9 и 10 августа в поселении викингов «Кауп» (12+). Гостей ожидают реконструкция сражений, тематические мастер-классы, средневековые игры и состязания, детские бои, поход на драккаре, байдарки, конное шоу, концерты фолк-групп. На территории фестиваля будут работать более десяти интерактивных площадок, фотозоны и фуд-корт.

В арт-пространстве «Понарт» 9 августа проведут музыкальный день (12+). «Мы рады сообщить, что уже совсем скоро состоится замечательное событие, которое нельзя пропустить! Это будет день, наполненный замечательной музыкой, начиная с легкой поп-музыки и заканчивая музыкой от диджеев», — рассказывают в анонсе. Программа начнётся в 14:00, вход свободный.

В воскресенье, 10 августа, в «Бастионе» выступят Black Bulls и Вася Меркьюри (16+). «Вас ждет много музыки и энергии, конкурсы, фудкорт и много всего того, что мы так все любим!» — обещают организаторы. Начало в 18:00, вход свободный.

Вокальная группа Viva 10 августа в «Янтарь-холле» исполнит концертную программу «Лучшие хиты» (6+). Коллектив представит новое прочтение известных хитов от классики до современной эстрады, а также авторские композиции. Концерт начнётся в 19:00.

Лауреаты международных конкурсов Анна Юсупова (орган) и Динара Сарсекеева (сопрано) в филармонии 10 августа познакомят гостей «с лучшими образцами музыки эпохи барокко и романтизма». В программе: Перселл, Гендель, Вивальди, Муффат, Бах, Лист и Вьерн. Начало — в 18:00.





В Кафедральном соборе 10 августа Александр Новосёлов сыграет известные произведения в переложении для органа (6+). Слушателям напомнят музыку из советских фильмов, в том числе «Шерлок Холмс», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы», а также сыграют темы из «Пиратов Карибского моря» и «Урока танго». Программа начнётся в 18:00.

В Музее изобразительных искусств 10 августа пройдут мероприятия ко Всемирному дню льва (0+). В течение всего дня вход на постоянную экспозицию «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем» будет бесплатным для всех, кто является «львом» по гороскопу. Для посещения экспозиции потребуется предъявить документы, подтверждающие личность и дату рождения. В этот же день в Музее искусств проведут экспресс-экскурсию «Львиные истории», на которой посетители «познакомятся с целым „прайдом“, обитающим в коллекции музея», и узнают легенды о Львах-щитодержателях, которые «охраняют» вход в музей. Экскурсия включает в себя участие в мастер-классе «Изящный лев», где гости будут писать акварелью героя праздника. Для юных гостей организуют бесплатный аквагрим.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»