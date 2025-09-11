«Балтика» и «Зенит», «Водная ассамблея» и легенды ВИА: афиша на выходные

Матч калининградской «Балтики» и петербургского «Зенита» на «Ростех Арене», фестиваль «Водная ассамблея» на набережной Петра Великого, День Гурьевского МО и День города в Советске, трибьют-концерты в «Бастионе», «Лондоне» и «Квартирнике», «Золотые хиты джаза» в филармонии — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем о главных событиях предстоящих выходных.

В пятницу, 12 сентября, в Музее искусств в рамках выставки «Женщины барокко» состоится лекция «Умей читать безмолвие: эмблема, аллегория, символ и миф в эпоху барокко» (12+), которую проведёт заведующая научно-экспозиционным отделом музея Лада Сыроватко. Искусствовед расскажет о ведущих сюжетах в изобразительном искусстве XVIII века. Лекция начнётся в 18:00.

В Калининградском историко-художественном музее 12 сентября проведут «Творческую пятницу» с Петром Тороповым — заслуженным художником России, керамистом, живописцем, графиком, скульптором и реставратором (12+). Он расскажет о своём творческом пути и проведёт экскурсию по выставке «Голубое золото Балтики», на которой представлены его авторские работы. Начало — в 16:00.

Клуб «Ялта» в пятницу планирует отметить свой юбилей — 10 лет (16+). «На открытии клуба в далеком 2015 году у нас выступала набирающая популярность группа Louna. Мы решили не изменять традиции, но с ремаркой на сегодняшние обстоятельства», — рассказывают организаторы. Концерт-трибьют стартует в 20:00.

В «Лондоне» выступит группа «Акцент», которая сыграет джазовые хиты (18+). Гостей ждёт «уютная атмосфера, аромат вкусных напитков и лёгких закусок». Вход — с 20:00, начало — в 21:00. Метал-группа «Чёрный обелиск» в 20:00 появится на сцене «Бастиона» (18+). Музыканты отметят 10-летие альбома «Революция», в программе прозвучат все знаковые композиции.

В субботу, 13 сентября, группа R.E.D. представит в «Бастионе» программу, «состоящую из самых горячих хитов Anna Asti и Zivert» (16+). Вход — с 20:00.



В баре Morrison в субботу в 20:00 пройдёт живой концерт группы Hamster’s Band (18+). Коллектив сыграет хиты инди-рока и брит-попа. В 22:00 свой диджей-сет представит DJ Smolique, в 02:00 — DJ Mamoru.



Группа «Четыре» и вокалист Юрий Архипов выступят 13 сентября с хитами русского рока в караоке-баре «Квартирник» (18+). Начало — в 20:00.

На стадионе им. Ю. Шуляковского на Сельме 13 сентября состоится матч между «Балтийским штормом» и дзержинским «Химиком» по регби (0+). «Мы продолжаем борьбу за лидерство в турнирной таблице PARI Высшей лиги 2025 — и сойдёмся в мощной битве с сильным соперником. Дзержинский „Химик“ в этом сезоне не проиграл ни одной игры, а ранее стал серебряным призером Высшей лиги сезона 2021-2022 и участником PARI Чемпионата России по регби 2022-2023», — рассказывают в анонсе. Начало матча — в 16:00.

В Центральном парке Гурьевска 13 сентября собираются отпраздновать День Гурьевского муниципального округа (0+). В программе, которая начнётся в 16:00, запланированы концерты местных коллективов, московской шоу-группы «Акула», а также лазерное шоу и интерактивные площадки.

На набережной Петра Великого 13 сентября пройдёт фестиваль «Водная ассамблея» (0+), посвящённый 180-летию Русского географического общества и 35-летию Музея Мирового океана. В программе — гребная регата «Миля Витязя», парад исторических судов, выступления винд- и сап-сёрферов, водно-воздушное шоу. На сцене у НИС «Витязь» состоится концерт, в корпусе «Планета Океан» — встречи с учёными и географами. Фестиваль включает презентацию издания «Россия от моря до моря», экскурсии, ярмарку морских сувениров, гастрозону с рыбным базаром. Завершит день выступление духового оркестра на речном трамвайчике.





В Калининградской филармонии 13 сентября пройдёт концерт «Аве Мария» (6+). В программе — сочинения Баха, Моцарта, Перголези, Сен-Санса, Каччини и других западноевропейских композиторов.

Для слушателей выступят солисты филармонии: Виктория Бобкова (меццо-сопрано), Юлия Василькова (сопрано), Динара Сарсекеева (сопрано), Ксения Азарнина (сопрано), Александр Иванников (тенор), Мария Гаврилюк (орган). Начало — в 18:00.

В воскресенье, 14 сентября, в 18:00 в филармонии состоится концерт «Золотые хиты джаза» (6+). Прозвучат произведения Джорджа Гершвина, Гленна Миллера и Фрэнка Синатры, в том числе «Рапсодия в стиле блюз» и «Серенада солнечной долины». Выступят Концертный духовой оркестр филармонии, а также солисты Виктория Бобкова, Александр Дудницкий, Анна Ушакова.

В «Янтарь-холле» 14 сентября в 15:00 пройдёт юбилейный гала-концерт «Легенды ВИА 70—80—90-х. Мы из СССР» (12+). На сцену выйдут солисты и экс-солисты ансамблей «Ариэль», «Песняры», «Сябры», «Лейся, песня», «Белый орёл» и других. В программе — хиты Юрия Лозы, Владимира Маркина, группы «Фристайл», Александра Солодухи и песни, вошедшие в золотой фонд советской эстрады.

Трибьют-вечер Depeche Mode проведут 14 сентября в «Бастионе» (18+). На сцене — NEW VERSION & AmonBeat, в программе — хиты «Personal Jesus», «Enjoy the Silence», «Never Let Me Down Again» и другие.





В воскресенье на «Ростех Арене» в рамках Российской Премьер-лиги «Балтика» сыграет с петербургским «Зенитом» (0+). Начало запланировано на 16:00. После седьмого тура команды идут практически вровень. Калининградцы, располагаясь третьими в таблице, набрали 15 очков. Питерцы идут двумя строчками ниже с 12-ю пунктами в активе.



В Советске 12-14 сентября планируют отметить День города (0+). В программе: премьера комедии «Обыкновенное чудо», фестиваль инклюзивного взаимодействия «Паруса духа», спортивные турниры, концерты и выставки. 13 сентября на площади Ленина состоится торжественное открытие праздника, вечернее выступление Гарика Богомазова и праздничный салют. Завершат программу 14 сентября фестиваль «Уличное кино 2025» и огненное шоу. С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»