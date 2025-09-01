«Балтика» сыграет с «Зенитом» в Калининграде на «Ростех Арене» 14 сентября

В следующем матче Российской Премьер-лиги калининградский футбольный клуб «Балтика» сыграет с петербургским «Зенитом». Матч пройдёт в Калининграде на «Ростех Арене» 14 сентября и начнётся 16:00 (0+).

После седьмого тура команды идут практически вровень. Калининградцы, располагаясь третьими в таблице, набрали 15 очков. Питерцы идут двумя строчками ниже с 12-ю пунктами в активе.

Последняя игра между клубами прошла в рамках предсезонной подготовки в начале июля. Тогда в товарищеском матче «Балтика» оказалась сильнее «Зенита», выиграв со счётом 2:1. До этого в трёх последних официальных встречах калининградцы проигрывали петербуржцам. Игры пришлись на Премьер-лигу 23/24 и финал Кубка России того же сезона.

Напомним, что для посещения матчей Российской Премьер-лиги нужна карта болельщика. Fan-ID можно оформить тремя способами:

— создать анкету на получение можно на портале государственных и муниципальных услуг в соответствующем разделе, после чего подтвердить личность в любом МФЦ.

— если есть телефон с NFC, подтверждённая учётная запись на Госуслугах и действующий загранпаспорт нового образца, то оформить карту болельщика можно без похода в МФЦ. Для этого необходимо зайти в приложение «Госуслуги Карта болельщика», выбрать подтверждение личности при помощи этого документа, загрузить цветное фото, ввести данные загранпаспорта и приложить телефон к его пластиковой странице, а затем отправить заявление на проверку.

— обратиться в МФЦ без создания электронного заявления. В таком случае будет необходимо дать согласие на обработку персональных данных. Сотрудник центра заполнит заявление, фотографирует заявителя и его ребёнка. Уведомление о статусе заявления поступит на электронную почту и в личный кабинет на Госуслугах.