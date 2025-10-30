Хэллоуин, «Ночь искусств», «Балтика» и «Локомотив»: афиша на выходные

Вечеринки по случаю Хэллоуина в «Бастионе», «Складе» и «Ялте», шоу саундтреков из культовых триллеров и балет «Лебединое озеро» в «Янтарь-холле», «Ночь искусств» в музеях города, концерты L’One в «Резиденции королей» и Yanix на «Вагонке», матчи «Балтики» и «Локомотива» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» помогаем составить планы на грядущие длинные выходные.

В пятницу, 31 октября, в «Бастион» «превратится в эпицентр ужаса и безудержного веселья» — здесь планируют отметить Хэллоуин (16+). Организаторы обещают световое и лазерное шоу, фотозону, аквагрим и лабиринт страха. На сцене появятся калининградские исполнители и коллективы. Начало — в 19:00, вход в костюме и гриме — свободный.

Halloween Party проведут 31 октября и в клубе «Склад» (18+). «Что будет: атмосфера настоящего Halloween — декор, от которого пробегут мурашки; welcome-drink; самые тёмные и горячие биты — от мистических треков до клубных хитов; конкурс на лучший костюм с подарками; сладости и угощения для всех выживших», — рассказывают в анонсе. Начало — в 23:00.

На «Вагонке» 31 октября состоится «Диско Карнавал» — костюмированный бал в стиле «Turbo дискотеки 90-00-х» (16+). Со специальной живой программой, состоящей из лучших поп- и рок-хитов девяностых и нулевых, выступит коллектив Konig Tribute Band. Вечеринка стартует в 20:00.





Гостей бара Morrison в пятницу ждёт живое выступление New Version & Amonbeat (18+). Группа исполнит хиты рока, брит- и синти-попа. Начало — в 20:00.

В «Янтарь-холле» 31 октября пройдёт шоу саундтреков Symphony of the Cinema: Thriller & Horror (16+). На фоне музыки симфонического оркестра гостей ждут кадры из культовых триллеров и хорроров («Пила», «Звонок», «Крик», «Оно», «Пункт назначения», «Зеркала», «Сайлент Хилл» и других). Создатели шоу обещают: «Ваши сердца будут биться сильнее и вам это понравится». Шоу начнётся в 19:00.

1 ноября на сцене театра эстрады выступит артист-вокалист Санкт-Петербургской филармонии Владимир Гудожников, который исполнит песни Муслима Магомаева (6+). Начало — в 19:00.

В клубе «Склад» в субботу состоится сольный концерт Jhonny Box (18+). «Ожидайте: ошеломляющие VJ-инсталляции, неоновые лазеры, пробивающиеся сквозь дым, проекции с глитч-артом и образами из антиутопического будущего; кристально чистый, но агрессивный звук, который ощущается не только ушами, но и вибрацией в груди; андеграунд лофта, технологический хаос и живая, raw энергия гитарного рока», — рассказывают организаторы. Начало — в 19:30.

С опозданием Хэллоуин планируют отметить и в «Ялте». 1 ноября Yalta Band исполнит хиты Marilyn Manson, Korn и Оззи Осборна (18+). Шоу стартует в 22:00.

В «Резиденции королей» 1 ноября появится рэпер L’One (12+). Начало концерта — в 20:00.

В воскресенье, 2 ноября, в «Бастионе» состоится концерт фолк-фэнтези группы «Дамрава» в поддержку выхода третьего студийного альбома «Бранден» (16+). «В своем творчестве группа сплетает уникальный узор балтийского фентези с сибирскими нотками. Это музыка для тех, кто любит ветер свободы, брызги солёного моря и тайный, могучий покой мудрого леса», — рассказывают в анонсе. Начало — в 19:00.

На «Вагонке» 2 ноября в рамках нового тура пройдёт большой сольный концерт российского исполнителя Yanix, которые сыграет как старые, так и новые треки (18+). Начало — 20:00.

С концертом «В сторону сердца» в воскресенье в «Янтарь-холле» выступит Ева Польна (6+). Начало — в 18:00.





На «Ростех Арене» 2 ноября в 16:00 «Балтика» встретится с «Ахматом» (0+). После матча с «Пари НН» на выезде в рамках 13-го тура РПЛ калининградцы с 24 очками расположились на 5 месте в турнирной таблице.

Центральный матч женской волейбольной Суперлиги пройдёт 2 ноября в ДС «Янтарный» (0+). Калининградский «Локомотив» сыграет с казанским «Динамо-Ак Барс». Старт запланирован на 19:00.

В понедельник, 3 ноября, в культурных учреждениях Калининграда проведут «Ночь искусств» (0+). В Музее изобразительных искусств посетителей ждут эксклюзивные экскурсии, знакомство с Эрмитажными выставками, творческая встреча с калининградскими художниками, лекции искусствоведов и мастер-класс. Историко-художественный музей подготовил насыщенную программу мероприятий «В единстве культур — сила народа». В Музее янтаря гости пройдут по экспозиции с интерактивным путеводителем, примут участие в лекциях, экскурсиях и мастер-классах, а также получат в подарок сувениры от музея.





В Кафедральном соборе 3 ноября наградят лучших органистов России (6+). К традиционным номинациям «Дебют», «За вклад в профессию», «Персона» и «Самая оригинальная и концептуальная программа» в этом году добавятся и другие. Лауреаты исполнят произведения классиков органной, академической музыки и мелодии из советских фильмов. Специальные гости — органистка и главный редактор журнала «Музыкальная жизнь» Евгения Кривицкая, заслуженный деятель искусств России Александр Соловьёв. Ведущий премии — Пётр Татарицкий.

Во вторник, 4 ноября, в филармонии пройдёт «Органный праздник единства» (6+). Лауреат международных конкурсов Хироко Иноуэ на органе исполнит произведения Баха, Бриджа, Васкса, Таривердиева и других.

В «Янтарь-холле» 4 ноября Московский областной государственный театр «Русский балет» и Калининградский симфонический оркестр представят балет «Лебединое озеро» в 2-х действиях (6+). Начало — в 15:00.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»